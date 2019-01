IT & Kommunikation: 2 Bachelor und 4 Master

An der FH Burgenland studieren jährlich ca. 2.300 Studierende in 5 akademischen Feldern. Der Bereich Informationstechnologie und -management informiert - selbstverständlich kostenlos - am Samstag über seine Studiengänge:

Bachelor:

Information, Medien & Kommunikation

IT Infrastruktur-Management

Master:

Angewandtes Wissensmanagement

Business Process Engineering & Management

Cloud Computing Engineering

Information Medien Kommunikation

Weiter Infos zur FH finden Sie hier: link

Und so kommen Sie zur FH: