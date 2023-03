Erste zweisprachige Hausnummernschilder in Trausdorf

Werbung

Von Beginn weg federführend in der Sache war HKD-Mitglied Lukas Kornfeind: „Die Idee ist eigentlich mit unserem Einzug ins Haus vor zwei Jahren gewachsen - wir wollten eine neue Hausnummerntafel bestellen, seitens der Gemeinde gibt es eine solche ja aber nur auf Deutsch.“ Zudem sollte die Tafel „im alten Stil“, also nicht aus Blech, sondern emailliert sein. „Ich habe mich dann eingehend informiert. Es war gar nicht so leicht, aber auf Amazon bin ich schließlich doch fündig geworden und auf eine Firma gestoßen, die solche zweizeiligen Tafeln anfertigt und noch dazu zu einem erschwinglichen Preis“, so der Volksschullehrer.

Erste Tafeln seien mittlerweile bereits eingetroffen und auch montiert, erklärt Kornfeind: „Weitere Interessierte, auch aus anderen Ortschaften, können sich gerne beim Kroatischen Kulturverein Trausdorf melden!“ Zweisprachige Hausnummerntafeln seien ein Beitrag zum Erhalt der burgenlandkroatischen Identität: „Es ist wichtig, dass unsere Sprache im Raum sichtbar bleibt.“

