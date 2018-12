Die Breitenbrunner SPÖ setzte ein Wahlziel um: den Turmtaler, ein Zahlungsmittel, mit dem bei Betrieben im Ort eingekauft werden kann. „Die Kaufkraft bleibt im Ort. Aber auch für das Klima wird etwas getan, da es verstärkt regionalen Handel gibt und überregionaler Handel verringert wird“, so Bürgermeister Helmut Hareter (SPÖ).

Neu. Auch bei Gisela Pail in der Bürgerservicestelle kann man, wie Bürgermeister Helmut Hareter, mit Turmtalern zahlen. | BVZ

Die „neue Währung“ ist in der Bürgerservicestelle in Form von „Banknoten“ im Wert von fünf und zehn „Turmtaler“ erhältlich. Die Umrechnung in Euro fällt nicht schwer, denn diese erfolgt eins zu eins: Ein Turmtaler entspricht einem Euro.

Und es läuft gut an: „Es gab schon viele Käufe des Turmtalers“, freut sich Hareter. Zu den teilnehmenden Betrieben gehören auch der Spar, die OMV-Tankstelle sowie gastronomische Betriebe. Eine vollständige Liste findet man auch im Internet auf der Seite www.breitenbrunn.at.