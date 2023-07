Neuer Anlauf für Mega-Solarpark

Die Burgenland Energie streckt derzeit auf der Suche nach möglichen weiteren Photovoltaik-Freiflächen-Eignungszonen ihre Fühler auch Richtung Zagersdorf und Wulkaprodersdorf aus, wie kürzlich bei Gemeinderatssitzungen der beiden Ortschaften offenkundig wurde. Es geht dabei um Esterházy-Gründe hinter dem Zagersdorfer Windschutzgürtel (etwa 24 Hektar) beziehungsweise am Wulkaprodersdorfer Hotter (rund 41 Hektar).

Erst Anfang des Jahres hatte das Land neue Eignungszonen ausgewiesen - Zagersdorf und Wulkaprodersdorf fanden sich noch nicht darunter. Gut informierten Kreisen zufolge soll das Land jedoch beabsichtigen, das „Widmungsverfahren demnächst einzuleiten.“

Zustimmung soll es nur für „Agri-PV“ geben

Über „erst erste Gespräche“ in der Sache informierte Ortschef Ivan Grujic (SPÖ) in der Vorwoche den Zagersdorfer Gemeinderat: „Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, aber es ist noch zu früh, Genaueres dazu zu sagen.“ Ins selbe Horn stieß auch die oppositionelle ÖVP. „Ich erwarte mir mehr Infos, erst dann kann ich mir eine Meinung bilden“, betonte Nationalratsabgeordneter Christoph Zarits. Wichtig sei für den Fall der Fälle, die Bevölkerung zu informieren, zeigten sich beide Fraktionen einig.

Bereits einen kleinen Schritt weiter ist man beim Nachbarn in Wulkaprodersdorf. Hier wurde im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss gefasst, in dem die Bürgermeisterpartei ÖVP wie auch die SPÖ generell Zustimmung signalisierten. Allerdings unter einem Vorbehalt: nämlich, dass eine sogenannte Agri-PV-Anlage errichtet werde - als „guter Kompromiss für Landwirtschaft und Landschaftsbild“, wie Ortschef Friedrich Zarits unterstrich: „Dabei befinden sich die Paneele auf Stehern mit einer Höhe von mindestens fünf Metern, das Ganze ist auch nicht flächendeckend, sondern betrifft nur rund 25 Prozent der Gesamtfläche.“

Das Gebiet bleibe so bewirtschaft- und auch bejagdbar, so Zarits: „Auch Letzteres ist sehr wichtig, denn es ist dort sehr wildreich und gleich daneben verläuft ja die B16. Wir sind daher generell dafür, dass man sich hier auch Gedanken darüber macht, einen Wildschutzzaun zu errichten.“ Die SPÖ Wulkaprodersdorf befürworte das Projekt, weil es „zeitgemäß“ sei, sich „den Gegebenheiten vor Ort“ anpasse und „die Gemeinde jährlich finanziell davon profitiert“, ergänzte Vizebürgermeister René Pint.

Auch viertes Windrad im Gespräch

Den Zagersdorfer Gemeinderat beschäftigte gleich auch noch ein weiteres Thema aus dem Bereich erneuerbare Energie. „Wir haben ja drei Windräder auf unserem Hotter Richtung Klingenbach beziehungsweise Baumgarten stehen. Die Burgenland Energie ist an mich herangetreten - wir hätten in der Nähe auf Gemeindegrund eine mögliche Eignungszone für ein weiteres Windrad“, erklärte Grujic gegenüber der BVZ. Einstimmig wurde nun eine Optionsvereinbarung beschlossen, „sodass einmal Naturschutz- und Umweltschutzuntersuchungen gemacht werden können und in den nächsten Jahren wird sich dann zeigen, ob wir wirklich eins bauen“, so der Bürgermeister.

Baubeginn für ein weiteres großes Projekt in der Gemeinde ist bereits kommenden Dienstag, den 11. Juli: die Wiesengasse wird um knapp 600.000 Euro generalsaniert, die Ferstigstellung ist für Ende September geplant.