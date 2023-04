Pannoniabahn: Schienenersatzverkehr wegen Service

Werbung

Das gilt am 16. April ganztägig zwischen Wulkaprodersdorf und Eisenstadt sowie von 17. bis 21. April auf der Strecke zwischen Wulkaprodersdorf und Neusiedl (jeweils täglich von 08:20 Uhr bis 15:00 Uhr). Die Maßnahmen an der Schieneninfrastruktur finden statt, damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben und in weiterer Folge ein sicherer und pünktlicher Zugbetrieb gewährleistet bleiben, wie es seitens der ÖBB heißt.

Die Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug beziehungsweise im Internet unter www.oebb.at.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.