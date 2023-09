Schienenersatzverkehr zwischen Wulkaprodersdorf und Neusiedl am See

Die Schienenersatzverkehrsbusse von Wulkaprodersdorf beziehungsweise Eisenstadt werden bis Parndorf Ort weitergeführt, wo dann ein Umstieg auf die Züge in Richtung Pamhagen beziehungsweise Bruck a. d. Leitha / Wien Hauptbahnhof möglich ist. Die Reisezeit zwischen Wulkaprodersdorf und Pamhagen könne sich in beiden Richtungen um bis zu 30 Minuten verlängern, wird auf der Homepage der ÖBB bekannt gegeben.

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass für die Züge der Linie REX64, die um 07:59 Uhr in Neusiedl am See und um 14:45 Uhr in Wulkaprodersdorf abfahren, ebenfalls ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird - es sei mit Verspätungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

Seitens der Raaberbahn wiederum heißt es auf Facebook, dass diese Instandhaltungstage der ÖBB gleich genützt würden, um „notwendige Arbeiten an der Oberleitung durchzuführen.“