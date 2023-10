Mit App und Expertinnen den Eisenstädter Schlosspark erkunden

Präsentes Thema waren dabei einerseits die Klimaveränderung und die Notwendigkeit und Herausforderungen von Grünräumen im städtischen Gebiet. Darüber hinaus wurden die Pflegemaßnahmen im Park thematisiert, die durch unterschiedliche Mähzeitpunkte zahlreichen Tier- und Insektenarten Rückzugsorte bieten.

Mit dem Blick auf die Erde und dem Handy in der Hand machten sich die rund 25 Teilnehmenden schließlich auf die Suche nach allem, was zwischen den Gräsern kriecht und springt: Feldgrillen, Grashüpfer, aber auch Hasenkot kamen dabei vor die Handylinse. Die zuvor erklärte App iNaturalist unterstützte bei der Bestimmung und kann künftig von jedem App-Benutzer angewandt werden. Sie hilft nicht nur bei der Bestimmung von Tieren und Pflanzen, sondern speichert die eingegebenen Daten zum jeweiligen Ort und liefert damit einen Überblick über die Vielfalt an Fauna und Flora im Park.