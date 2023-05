Ruster Nationalrat Ries (FPÖ) als Wahlbeobachter in der Türkei

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei könnten eine Zeitenwende einläuten: Präsident Recep Tayyip Erdogan konnte sich im ersten Wahlgang aller Voraussicht nach nicht gegen seine Herausforderer durchsetzen und muss in die Stichwahl mit Kemal Kilicdaroglu.

Der Amtsinhaber verfehlte dabei die 50 Prozent-Hürde knapp, Kilicdaroglu kam auf knapp 45 Prozent. Entscheidend dürfte also sein, wie sich die fünf Prozent des dritten Kandidaten, Sinan Ogan, im zweiten Wahlgang aufteilen.

Dass bei den Wahlen alles korrekt und fair abläuft, wurde auch von Wahlbeobachtern der OSZE überprüft. Darunter auch der Ruster Nationalratsabgeordnete Christian Ries (FPÖ), der in Istanbul im Einsatz war.

„Es lief alles diszipliniert und ruhig ab“, berichtet Ries der BVZ nach seiner Rückkehr ins Burgenland: „Die Wahlbeteiligung dürfte hoch gewesen sein.“ Das türkische Wahlrecht habe durchaus seine Eigenheiten. So wird etwa nicht mit einem Kuli, sondern einem Stempel gewählt. In der Türkei werden die Wahllokale von Polizisten bewacht. „Scheinbar keine Besonderheit dieser Wahl, sondern Usus“, erklärt der Nationalratsabgeordnete.

In der Metropole mit 15,5 Millionen Einwohnern kommen auf ein Wahllokal nur 300 bis 400 Personen - entsprechend viele gibt es davon in Istanbul, schildert Ries. Die Auszählung sei zudem „nicht gerade effizient“ und nehme besonders viel Zeit in Anspruch. Als Wahlbeobachter sei man großteils freundlich empfangen worden. „Natürlich haben wir immer wieder betont, dass es kein Zeichen des Misstrauens ist, wenn Wahlbeobachter entsandt werden. Auch in Österreich gibt es Wahlbeobachter der OSZE“, so der Ruster, der auch schon in Ungarn die Wahlen beobachtete.

Dass doch Erdogan im ersten Wahldurchgang die Nase vorne hat, sei für ihn etwas überraschend, so Ries. Denn die Menschen, „vor allem junge Frauen in den Städten“, würden sich ein „westliches Leben“ - also politische Veränderung - wünschen. Generell untescheide sich das Stadtbild in Istanbul nicht von dem einer westlichen, beispielsweise griechischen, Stadt. „Am Brunnenmarkt in Wien sieht man vermutlich mehr verschleierte Frauen als in Istanbul“. Am Land sei das aber anders, dort habe die AKP weiter die Überhand.

Auch beim zweiten Wahldurchgang wird Ries wieder im Auftrag der OSZE in die Türkei reisen - und vielleicht die Zeitenwende am Tor zu Europa hautnah miterleben.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.