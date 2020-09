Zu den großen Vorhaben zählen die Sanierung des Hallenbades und ein Feuerwehrhaus-Neubau in Kleinhöflein.

Man werde die Anschlussförderung des Bundes komplett ausnutzen, kündigte Steiner an. Weitere Vorhaben, die realisiert werden sollen, betreffen beispielsweise einen Zubau am Friedhof St. Georgen, den Hochwasserschutz und die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Fast die Hälfte der Projekte seien aus dem Bereich Bildung und Kinderbetreuung. Dabei gehe es von der Spielplatzsanierung in St. Georgen über "Kleinigkeiten" wie den Fußboden im Kindergarten Oberberg bis zum Jugendheim in Kleinhöflein. Weiters gingen zwei Drittel des Gesamtvolumens in Großprojekte in den Bereichen Sport und Sicherheit, erläuterte Steiner. Auch einige wichtige Straßenbauprojekte sowie Vorhaben im Bereich Energie wie die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden sollen verwirklicht werden.