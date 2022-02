Eisenstadt: 2022 wird sportlich

Die Landeshauptstadt steht im Jahr 2022 ganz im Zeichen des Sports. Bürgermeister Thomas Steiner will „die Eisenstädterinnen und Eisenstädter für den Sport noch mehr begeistern, das Bewusstsein für den gesundheitlichen Aspekt des Sports stärken und die Leistung sowie das Angebot unserer Vereine ins Rampenlicht stellen“.

Dazu gibt es verschiedene Angebote für Jung und Alt, die die Stadt demnächst mit Testimonials wie Rennrad-Star Patrick Konrad bewerben will. Unterstützt wird diese Initiative von der Raiffeisen Landesbank Burgenland, deren Vertreter, Rudolf Suttner, betonte: „Sportförderung steckt in der DNA von Raiffeisen!“ Sport-Austria-Präsident Hans Niessl warb für die sportliche Infrastruktur Eisenstadts. Ob zu dieser vielleicht doch noch bald ein 50 Meter-Becken zählen wird? „Ich fände es nur fair, wenn die Landesregierung mitzahlt, kann mir eine Umsetzung aber auch ohne diese vorstellen“, so Steiner.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren