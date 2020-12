Uns Winzer hat die Gastro-Schließung und der Wegfall vieler Exporte hart getroffen. Dass auch der Winzerkirtag und die Wein- und Genusstage abgesagt werden mussten, war natürlich besonders bitter. Wir haben aber aus der Not eine Tugende gemacht und neben vielen Hoffesten auf eine gemeinsame Riedenwanderung mit allen Kleinhöfleiner Winzern gesetzt. Das ist super angekommen und das werden wir 2021 wieder anbieten und zwar am 20. August. Wir haben einen besonders hohen Anteil an Jungwinzern in Kleinhöflein und sind für Innovationen immer offen. Auch merken wir das gute Feedback aus Eisenstadt und Umgebung, wenn die Kleinhöfleiner zusammenhalten und etwas gemeinsam machen. Darauf wollen wir 2021 aufbauen. Kurt Kaiser (Winzerschlössl), Obmann Weinbauverein Kleinhöflein

Den Winzerkirtag gibt es entweder ganz oder gar nicht. Wenn ein Volksfest also ohne Masken und Abstand erlaubt ist, wird er stattfinden. Wenn nicht, müssen wir schweren Herzens wieder absagen. Stefan Kaiser sen. (Magdalenenhof), Obmann Winzerkirtagverein