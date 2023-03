Ruster Feuerwehr 3.342 Stunden im Dienste der Sicherheit

Vergangenen Samstag trafen sich die Ruster Floriani und einige Ehrengäste - darunter Bürgermeister Gerold Stagl und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich - im Seehof zur Jahreshauptdienstbesprechung. Kommandant Christoph Feiler präsentierte dabei auch die Einsatz- und Ausbildungsstatistik für das abgelaufene Jahr. Auf seine Kameraden darf er dabei entsprechend stolz sein: 2022 standen die Mitglieder der FF Rust zu 61 Einsätzen aus und absolvierten dabei unglaubliche 1.489 Stunden. Hinzu kommen fast nochmals so viele Stunden (1.295), die von den fleißigen Feuerwehrleuten in die Aus- und Weiterbildung investiert wurden. „Auch an der Landesfeuerwehrschule und externen Ausbildungen nahmen 26 Mitglieder an 24 Lehrgängen teil und brachten 558 Stunden auf. Die Gesamtstunden der Ausbildung im Jahr 2022 belaufen sich auf rund 1.853 Stunden“, berichtet der Kommandant.

Schilfbrand und Menschenrettungen als größte Herausforderungen im Vorjahr

Dabei waren im Vorjahr auch einige anspruchsvolle Einsätze zu bewältigen, schildert Nakovich der BVZ: „Der größte Einsatz war wohl der Schilfbrand zwischen Oggau und Donnerskirchen, fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Auch eingeklemmte Personen waren im Vorjahr eine Herausforderung - etwa bei einem umgestürtzten Traktor in Mörbisch oder nach einem Verkehrsunfall bei uns im Ort.“

Die fleißige Arbeit von Kommandant Freiler und seinem Team wirken sich dabei auch positiv auf die Mitgliederzahlen aus. 80 Menschen stehen aktuell mit der FF Rust im Dienste der Sicherheit, ein Plus zum Jahr 2021. „Wir bemühen uns“, erklärt Freiler erfreut den Zuwachs.

Konkrete Projekte für 2023 stehen für die Floriani aktuell nicht an, in den nächsten Jahren muss allerdings das Feuerwehrhaus in Angriff genommen werden. „Dazu starten gerade die Gespräche mit der Gemeinde“, so der Kommandant. Ein Um- und Ausbau sei aktuell jedenfalls der wahrscheinlichere Weg als ein Neubau, Details werden sich aber erst in weiteren Gesprächen weisen.

