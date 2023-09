Burgenländisches Handwerk lockte auf den Eisenstädter Oberberg

Vollbild

Organisatorin und Kulturausschuss-Vorsitzende Waltraud Bachmaier freute sich über viel Zuspruch zum Jahreszeitenmarkt. Die Soroptimistinnen rund um Präsidentin Helene Sengsbratl und Asoka Ramesmayer waren nicht zu übersehen. Die Schülerinnen und Schüler kredenzten pannonische Köstlichkeiten. Ein Prost auf die Wirten-Legende Helmut Karner von "Saint Martin's Arms"-Pub am Oberberg (Mitte). Stürmisch und wild ging es beim Stand von "Eder am Spitz" aus Leithaprodersdorf zu. Karin Heinschink, Magdalena Bauer, Kathi Rambacher, Bernadette Eder, Enes und Werner Eder (v.l.) hielten dem Ansturm stand. Mario Stehle schenkte das Craftbier der Kleinhöfleiner "Bierfracht" aus. Martina Lichtscheidls (li.) Wein gab es Dank des Jahreszeitenmarktes nicht nur in St. Georgen sondern auch am Oberberg. Nicht weit hatte es Arnold Hebenstreit mit Mutter Annemarie von seinem Kleinhöfleiner Weingut auf den Oberberg. Oliver Mancs präsentierte das "Gesunde Kistl" aus St. Georgen. "Manuel und die Jazz Berater" sorgten für den musikalischen Rahmen. Alida Knotzer hat zuhause in Donnerskirchen 100 Bienen Stöcke, seit 20 Jahren imkern ihre Eltern. “Ich bin damit aufgewachsen”, lacht sie auf die Frage, wie eine junge Frau zu so vielen Bienen kommt.

