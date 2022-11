Neue Vizebürgermeisterin: Zillingtal ist nun jünger und weiblicher

Werbung

Jasmine Sommer ist schon länger in der Zillingtaler Gemeindepolitik aktiv, vor allem kennt man die 25-Jährige aber als Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Burgenland. Die Gemeinde Zillingtal ist seit der Wahl nun weiblicher, jünger und (noch) sozialdemokratischer, da die SPÖ auch das Amt der Vize-Bürgermeisterin von der ÖVP eroberte, das nun eben Sommer innehat. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Eva Karacson ist Zillingtal fest in Frauenhand.

Sommer will künftig neben weiblichen Themen auch die einer zweiten Gruppe einbringen, die in der Politik sonst eher unterrepräsentiert ist: der Jugend. Sie selbst hofft, „ein Vorbild für junge Menschen zu sein und vielleicht die Jungen zu motivieren, selbst in die Poltik zu gehen“, erklärt die neue Vize-Bürgermeisterin der BVZ.

Die Gemeinde hat etwa ein eigenes Jugendbudget reserviert, auch ein Jugendzentrum ist schon länger Thema, aber bisher nur Theorie. Hier werde Sommer sich für eine rasche Umsetzung engagieren. Ebenfalls geplant: Der „Kindergemeinderat“, bei dem die Politik nicht nur über, sondern mit den Kids über ihre Anliegen reden will.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.