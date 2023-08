Mai Tunes bei Music in the City in Eisenstädter FuZo

„Music in the City“ gibt es fast jeden Donnerstag, Die Veranstaltungsreihe im Juli beendeten am vergangenen Donnerstag die MAI_Tunes. Im August folgen SERAFINA feat. Uschi Zezelitsch (3. August), Crowdfleckerl (10. August), Ois&Nix (17. August) und Jacky And The Tree (31. August). Den feierlichen Abschluss der Musik-Reihe bildet am 07. September Cuba Libre.