Neuen Herausforderungen widmet sich der langjährige Leiter des Weinguts Esterhazy, Stefan Tscheppe, ab Anfang kommenden Jahres. „Nach sechs Jahren ist es an der Zeit sich neuen Herausforderungen zu stellen“, begründet Stefan Tscheppe seine Entscheidung.

Er wird ab Jänner 2019 die Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein in Wilfersdorf (Niederösterreich) und Vaduz (Liechtenstein) leiten.

Sechseinhalb Jahre war der gebürtige Südsteirer für Wein Esterhazy verantwortlich. Zuvor war Stefan Tscheppe in Kalifornien tätig. „Unter seiner Leitung, die er seit 2012 innehatte, kam es zu einer deutlich positiven Entwicklung und Positionierung der Weinmarke Esterhazy“, werden dem scheidenden Weingeschäftsführer Tscheppe vonseiten Esterhazy Rosen gestreut.

Rebflächen und Produktionsleistung des Weingutes Esterhazy hat Tscheppe konsequent auf- und ausgebaut. Auf mittlerweile rund 100 Hektar in bester Lage am Leithaberg DAC werden Weine von hoher Qualität, so Esterhazy, produziert. Unter seiner Leitung konnte sich das Weingut in rund 22 Exportländern nachhaltig positionieren.