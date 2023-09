Bio-Hofladen Martina Schmit feiert „10-Jähriges“

„Landwirtschaft hat doch keine Perspektive, jeder Zweite macht zu!“, zeigte sich Martina Schmits Mutter wenig begeistert, als diese und ihr Mann Roman sich vom Hochzeitsgeld einen gebrauchten Mähdrescher kaufen wollten. Doch die damals bei einem Rechtsanwalt Beschäftigte und der - mittlerweile pensionierte - Kriminalbeamte ließen sich vom Vorhaben, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, nicht abbringen - mit der Zukunftsvision eines modernen Biobetriebs vor Augen.

Rund um die Jahrtausendwende erfolgte dann die Umstellung von Mischwirtschaft auf biologischen Ackerbau. Mit „Leidenschaft, Überzeugung und Liebe zu biologischen Produkten“ wuchs der Betrieb, auch mit Direktvermarktung wurde begonnen. Erste größere Bekanntheit erlangte man als „unseres Wissens damals österreichweit erster Produzent von Bio-Popcorn“, erinnert sich die 57-Jährige: „Unser roter Faden war immer, dass wir Urkörner und keine Hybride nehmen. Das Nächste war dann unser Kürbiskernöl.“

Vielfalt am Acker und im Shop

Aus den ursprünglichen 16 sind mittlerweile rund 160 Hektar geworden, 90 Prozent davon sind gepachtet - Sohn Martin bewirtschaftet zusätzlich rund 55 Hektar. Angebaut wird „eine breite Vielfalt, von Getreide, Leinsamen, Sojabohnen bis hin zu Hanf “, so die leidenschaftliche Ökologin, deren Tochter Teresa wiederum als Sport- und Ernährungswissenschafterin bei der Kreation neuer Produkte, wie zuletzt eines Frühstücks-Granolas, berät.

2013 kam ein moderner Hofladen am Ortsrand von Zagersdorf dazu: „Halle und Shop sind darin vereint, wir haben uns auch hier bemüht, ökologisch nachhaltig zu bauen“, so Schmit. Erst vor zwei Jahren wurde der Biohof vom Branchenmagazin „Top Agrar“ zum „Hofladen des Jahres 2021“ gekürt. Am 8. und 9. September wird nun anlässlich des 10 Jahre-Jubiläums zum „gemütlichen Beisammensein“ geladen, jeweils um 14 Uhr ist auch eine Betriebsführung möglich.

Idylle pur. Familie Schmit am dem Hofladen vorgelagerten Teich. Foto: Bildermacherin Judith Wolf

Berufliche Träume für die Zukunft hat Martina Schmit übrigens „noch mehrere“, wie sie lachend gesteht. Als nächster Schritt schwebt ihr vor, „Betriebsbesichtigungen vor allem für Kinder und Jugendliche zu forcieren. Ich bin gerade dabei mir zu überlegen, welchen Fun-Faktor ich einbauen könnte, um ihnen in spannender Form Landwirtschaft und den Zugang zu Lebensmitteln näherzubringen.“