Die Sozialeinrichtung „Pannonische Tafel“ feiert diese Woche ihr zehnjähriges Bestehen. Die Pannonische Tafel konnte sich aufgrund ihrer wertvollen Aufgabe und der Mithilfe von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern zu einem festen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der burgenländischen Soziallandschaft etablieren.

Am Mittwoch gibt es einen Ideen-Brunch, der Donnerstag steht ganz im Zeichen von Afghanistan und einem Näh-Café, am Freitag, der im Zeichen des Irans steht, gibt es einen Kinder Kunst Workshop und ab 20 Uhr spielen „Da Lupas“ auf. Und am Samstag gibt es ab 14 Uhr die Panta Galery.