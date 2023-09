Haydnchor Eisenstadt: Seit 160 Jahren ein Lied auf den Lippen

Mit einem Festkonzert in der Wirtschaftskammer beging der Haydnchor seinen 160. Geburtstag. Die Sänger um Obfrau Gabriele Wegner boten dabei ein abechslungsreiches Programm dar, das freilich nicht bei Joseph Haydn endete, sondern verschiedene Musikrichtungen abdeckte – so stand etwa auch Udo Jürgens am Notenblatt.

Als Gast trat der Chor St. Sebastian mit Gospels und einem Lied von Whitney Houston auf. Thomas Landl leitete beide Chöre, Ruth Ann Spindler begleitete am Klavier. Ulrich Hantsch führte durch das Konzert und „lockerte es mit amüsanten Lesungen auf“, zeigt sich der Chor mit dem Jubiläumskonzert zufrieden.

Der Haydnchor lud anlässlich seines 160-jährigen Bestehens zum Jubiläumskonzert in die Wirtschaftskammer. Foto: Haydnchor Foto: Haydnchor

Dem Haydnchor wurde im Rahmen des Festkonzerts auch noch eine besondere Ehre zuteil. Bürgermeister Thomas Steiner verlieh den Jubilaren die Joseph Haydn-Medaille in SIlbe.Ein Höhepunkt des Abends war die Überreichung der Joseph Haydn-Medaille in Silber.

Auch die Präsidentin des Chorverbands Burgenland, Ingrid Puschautz, hatte zahlreiche Ehrungen für verdiente Mitglieder des Chors im Gepäck.

Nach einem gemeinsamen Auftritt der beiden Chöre wurde noch im informellen Rahmen auf das Jubiläum angestoßen.