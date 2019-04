Demnächst steht das 40-jährige Jubiläum der Seglergemeinschaft Breitenbrunn an. Dieses soll mit einem Buch gefeiert werden.

Die 1979 von Dietrich Hauer gegründete Seglergemeinschaft war bereits in den Anfangsjahren beliebt und so wuchs sie innerhalb des ersten Jahres auf 300 Mitglieder heran. Durch den bereits langen Bestand der Gemeinschaft gibt es sogar eine Hymne, die ihr 1996 gewidmet wurde: „An der Breitenbrunner Küste“. Sie wird heute noch gern gesungen.

Sicherheitsregeln, wichtige Symbole und Pläne

Statt einer Festschrift wollten die Segler zu ihrem Jubiläum lieber etwas Nützliches gestalten und so entstand vor ungefähr zwei Jahren die Idee, ein Hafenhandbuch des Neusiedler Sees zu gestalten.

Darin findet man sowohl Sicherheitsregeln als auch wichtige Symbole und Pläne der Häfen am Neusiedler See. „Es soll vor allem ein Geschenk für unsere jahrelangen und auch neuen Mitglieder sein“, so Paul Laister, Obmann der Seglergemeinschaft.

„Ein besonderer Dank gilt allerdings Marcus Geiger, der Tage und Nächte damit verbracht hat, die Hafenskizzen digital zu zeichnen. Die Skizzen sollen es unseren Mitgliedern auch erleichtern in fremden Häfen einzulaufen“, so Laister: „Dank gilt jedoch auch allen Seglern, Hafenmeistern und Fährschiffer - Kapitänen, die das Projekt durch ihre Erfahrung erst möglich gemacht haben.“

Die Interessen des Vereins liegen vorrangig auf der Gestaltung von Veranstaltungen. Denn die gemeinsamen Aktivitäten wie An- und Absegeln, Wanderfahrten und Fuchsjagden – bei der ein Boot der Fuchs und ein anderes der Jäger ist – verbinden die Mitglieder durch die gemeinsame Leidenschaft. Das Fachsimpeln unter Gleichgesinnten macht auch immer wieder viel Freude.

„Die Vertretung der Vereinsinteressen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit.“, so Laister. Die Übergabe des Seebads von der Gemeinde an Esterhazy stellte für den Verein kein Problem dar. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Esterhazy war stets sehr erfolgreich“, so Laister. Denn die Neugestaltung des Seebads durch Esterhazy bringt der Seglergemeinschaft nun modernere Technik und auch einige ihrer Stege werden im Zuge der Bauarbeiten erneuert.

Die ersten sanierten Stege können bereits im Mai genutzt werden. Bis zur Verwendung der neuerbauten Anlagen müssen sich die Mitglieder der Seglergemeinschaft allerdings noch gedulden.

Allerdings wurde am 24. April ein großes Jubiläumsfest der Seglergemeinschaft veranstaltet.