Kindergarten Schützen feiert 70. Geburtstag

„Anfänglich war fast kein Spielzeug vorhanden, Gedichte, Lieder, Geschichten und Fingerspiel beherrschten den Alltag in Kindergarten“, schildert man in der Gemeinde die Anfangszeiten. Seither hat sich freilich viel getan. Das Gebäude von damals wurde 1987 durch einen Neubau ersetzt, 2009 folgte ein Zubau und der Kindergarten nahm seine heutige Form an.

Bei einem Festakt zum Jubiläum freuten sich Bürgermeister Roman Zehetbauer und die Kindergartenleitung Judith Schur auch „Tante Marianne“ unter den Ehrengästen begrüßen zu dürfen. Sie betreute bereits die ersten Kinder im Jahr 1953. Im Turnsaal der Schule wurde mit Unterstützung des Kulturvereins Schützen eine Jubiläumsausstellung gestaltet. Für die Kindergarten- und Krippen-Kinder gab es zum Jahrestag ein kleines Geschenk vom Ortschef.