Musikverein Siegendorf feierte „45er“

Gab sich der Samstag wettermäßig noch einigermaßen verhalten, machte dann der Sonntag seinem Namen alle Ehre - die Stimmung unter den zahlreich erschienenen Gästen war an beiden Tagen bestens. Musikalische Unterstützung gab es unter anderem von den benachbarten Musikvereinen Wulkaprodersdorf und Klingenbach, Alleinunterhalter Walter Kain oder der „Schanglmusi.“

Schauplatz der Festivitäten war beim Musikerheim, das dem 1978 - auf Hauptinitiative des ehemaligen Kapellmeisters Rudolf Raimann senior - ins Leben gerufenen Musikverein Siegendorf seit 1986 zur Verfügung steht. Das ehemalige Lagerhaus in der Schaftriebgasse war damals „hauptsächlich in Eigenregie“ adaptiert worden, betont der heutige Obmann Markus Platzer.

Im Laufe der Jahre entwickelten sich auch Partnerschaften mit anderen Kapellen in Österreich und Deutschland. Aber auch weit über die Grenzen Europas hinaus zog es den MV Siegendorf: 1999 wurde er im Rahmen einer 50er-Feier nach Florida und auf die Bahamas eingeladen. Nicht ganz ein Jahrzehnt später wiederum besuchte die Kapelle mit der Landesregierung Auslandsburgenländer in Kanada.

Kanada-Reise im Jahr 2007. Foto: Roland Schuller

Heute zählt die Gruppe unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Elias Horvath 22 aktive Musiker und Musikerinnen. „Wir sind derzeit auch dabei, vier junge Leute zu integrieren. Sie haben kürzlich das Jugendleistungsabzeichen in Bronze gemacht, also praktisch den ,Führerschein für die große Gruppe'", so der Obmann mit einem Augenzwinkern.

In Kooperation mit der Zentralmusikschule Eisenstadt würden derzeit 23 Kinder ausgebildet, erklärt Platzer: „Einen kleinen Boom sehen wir bei den Klarinetten.“ Elf der Nachwuchsmusikanten spielen in der Jugendkapelle „Britt Brass", die beim Fest ebenfalls ihr Können unter Beweis stellte.