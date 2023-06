Braunstein-Brothers: wild und stark

„Vollgas“ lautet das Motto der Braunstein-Brothers. Das sieht man ihnen auch an. Groß sind sie und sehr muskulös. Ihr Lebensinhalt ist der Kampfsport, genauer gesagt das Boxen. „Eigentlich würden wir es ja schon professionell machen, aber es sind zu viele Verletzungen dazwischengekommen“, ist Max überzeugt. Das hat die beiden veranlasst noch härter zu trainieren und so ist der ganze Tag ausgefüllt mit der Arbeit am Weingut im Herzen von Purbach und mit dem Sport.

Ihre Ausbildung zum Winzer haben die Brüder in Deutschland absolviert. Max in Geisenheim, Felix in Mannheim. „Wir haben absichtlich zwei unterschiedliche Plätze gewählt, da wir eh schon unser Leben lang immer beieinander waren“, erklärt Felix. Max arbeitete in einem Weingut, das konventionell betrieben wurde, Felix in einem Weingut, das biodynamisch wirtschaftete.

Man muss dazu sagen, dass Birgit Braunstein, die Mutter der Brüder, in Österreich eine der Vorreiterinnen des biodynamischen Weinbaus war. So wuchsen Felix und Max Braunstein mit dem Wissen und mit den Geheimnissen um diese naturnahe und sanfte Art der Weinherstellung auf.

Gute Schwingungen durch Worte

Neben den gebräuchlichen Methoden der Herstellung biodynamischer Weine, wie geringe Schwefelung, kein Filtrieren, Düngung mit dem Mist eigener Tiere, ist es im Weingut Braunstein auch üblich, alle Fässer mit positiv besetzten Begriffen anzuschreiben. Spaziert man durch den beeindruckenden Weinkeller, in dem unzählige Fässer lagern, liest man auf diesen Wörter wie „Liebe“, „Friede“ und „Geborgenheit“ und es umfängt einen ein ganz eigenes Gefühl. „Ist es Andacht“? Und vollends ins Staunen kommt man im Natursteingewölbe, in dem die Flaschen lagern. Obwohl es kein richtiger Keller ist, in dem man sich befindet, herrscht hier das ganze Jahr hindurch eine konstant kühle Temperatur, die durch die dicken Steinmauern und alten Lüftungsschlitze ermöglicht wird. Unglaublich, dass vor hunderten von Jahren solch ein Wissen der Raumklimatisierung möglich war. Ob Architekten und Baumeister von heute noch zu solch genialen Bauweisen in der Lage sind?

Versuchsanstalt

Zurück in die Gegenwart! Oder besser gesagt in die nahe Vergangenheit. 2020 stiegen Felix und Max Braunstein ins 24 ha Weingärten umfassende Weingut der Mutter ein und das mit einer enormen Euphorie und einem großen Tatendrang. Sie hatten so viele Ideen und der ganze Keller glich einem Labor. Natürlich glückte nicht alles, aber zwei eigene Weine wurden geboren, auf die die Braunstein-Brothers unendlich stolz sind.

Der eine Wein ist ein Blaufränkisch, bei dessen Herstellung 50 Prozent der Trauben in Barriquefässern ausgebaut wurden, die anderen 50 Prozent in Amphoren. Der andere Wein ist eine Mischung aus 80 Prozent Pinot blanc und 20 Prozent Grünem Veltliner, der fünf Tage auf der Maische vergoren wurde.

Detailverliebt

Felix und Max sind zwar ungestüm und von starker jugendlicher Energie getrieben, trotzdem kann man ihnen Oberflächlichkeit nicht nachsagen. Bis ins kleinste Detail arbeiteten sie an der Produktion ihrer beiden Weine und bis sie mit der Gestaltung der Etiketten zufrieden waren, verging sogar ein Jahr. Der Purbacher Türke, Fässer, Reben, Haifischzähne, ein Kuhhorn, das für Biodynamität steht, Amphoren und Wikingerhelme umrahmen zwei so angeordnete „Bs“ (für Braunstein-Brothers), dass diese einem keltischen Glückssymbol gleichen. Felix und Max Braunstein fühlen eine tiefe Verbundenheit zur keltischen Vergangenheit ihrer Heimat und dem wollen sie damit auch Ausdruck verleihen.

Obwohl 80 Prozent der Weine in den Export gehen, wollen Max und Felix den 400 Jahre alten burgenländischen Streckhof mit noch mehr Veranstaltungen und Festen beleben. Zu diesem Zweck haben die Braunsteins ihn revitalisiert und verschönert, was die Gäste wertschätzend honorieren.