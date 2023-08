Elsa Giefing aus Rust - dynamisch und vielseitig

Im Herzen von Rust befindet sich das Weingut Giefing, welches die 21-jährige Elsa Giefing mit ihren Eltern Claudia und Erich betreibt. Erich hatte früher das Restaurant „Die Backstube“ und Claudia war im Tourismus tätig. Eines Tages beschlossen die beiden das Lokal zu verkaufen und den Schritt zu wagen, ohne jegliche Vorkenntnisse im Weinbau ein eigenes Weingut zu gründen. Die Möglichkeit des Erwerbes eines der wunderschönen alten Ruster Bürgerhäuser, sowie der Kauf zweier Weingärten legten die Grundsteine des Weingutes.

Rote Dominanz

Um in die Materie einzutauchen machte Claudia Giefing die Ausbildung zum Weinbau-Facharbeiter und nach drei Jahren Berufserfahrung den Meister darin. Diesen Weg beschritt auch Elsa Giefing. Nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura absolvierte sie in der Landwirtschaftskammer in Abendkursen die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter für Weinbau- und Kellerwirtschaft. Ihr erworbenes Wissen kann sie jetzt am 16,5 ha großen Weingut ausleben. Rot ist hier die Devise- dafür sind die Giefings bekannt: St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah werden angeboten. Aber auch in Weiß ist man breitgefächert aufgestellt: Gelber Muskateller, Welschriesling, Pinot Gris, Neuburger, Traminer, Chardonnay und Furmint enthält das Angebot. „Der Furmint ist eine sehr alte Ruster Traditionssorte. Ihm möchte ich mich in den nächsten Jahren unbedingt noch mehr widmen, noch mehr davon aussetzen“, erklärt Elsa.

Genau geprüft

„Als Winzerin habe ich den für mich schönsten Beruf ergriffen. Seit ich ein kleines Kind war, wollte ich schon nur das machen. Es sind die Liebe zur Natur und die Vielseitigkeit, die mich faszinieren.“ Im Prinzip gibt es nichts, was Elsa Giefing am Weingut nicht macht: die Arbeit im Weingarten, im Keller, den Verkauf im Shop, der in Rust floriert, da besonders im Sommer viele Touristen die Stadt besuchen und natürlich das Marketing und die Betreuung des Online-Shops.

Das Zahnradsystem greift

Der Betrieb der Giefings ist „nachhaltig Austria-zertifiziert“. Elsa ist es wichtig, nach diesen Aspekten zu arbeiten. Überzeugt von biologischen Schutzmitteln überlegt sie in Zukunft eine Bio-Zertifizierung anzustreben. Aber wie viele andere Winzer auch meint sie, dass es ihr wichtiger ist nach diesen Aspekten zu arbeiten, als es schwarz auf weiß in der Hand zu haben. Dynamik ist spürbar: „Ich habe große Rollen im Betrieb übernommen und kann dadurch meine Eltern sehr entlasten. So ein Weingut ist wie eine Maschine - Zahnräder, die ineinander greifen. Ich habe meine eigenen Ideen, die besprechen wir im Team und das meiste davon kann ich auch umsetzen. Zum Beispiel möchte ich auch erreichen, dass der Weißweinanteil höher wird, obwohl wir uns als Rotweinweingut einen Namen gemacht haben.“

Kein künstlerischer Stillstand

Zwar arbeitet Elsa im Moment im eigenen Weingut in Rust und will nach den drei Jahren Praxis auch ihren Meister machen. Dann aber will sie auf Reisen gehen und erkunden, wie im Rest der Welt Wein gekeltert wird. Südafrika fasst sie ins Auge, natürlich Deutschland und Spanien. Das Wichtigste ist Elsa Giefing, dass es zu keinem Stillstand im Leben kommt. Egal in welchen Bereichen. Weiterbildungen, Kurse, eventuell ein Studium - das sind die Pläne. Bemerkenswert sind die Etiketten der Flaschen. Eine gelungene Verbindung von Kunst und Wein. Gerhard Almbauer - ein Künstler und Freund der Familie - hat sie entworfen. Vollendete Kunstcollagen, auf denen Werke alter Meister farblich hinterlegt und gold beschriftet werden, sodass ein Eindruck extravaganter Eleganz entsteht.