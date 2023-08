Jakob Wohlrab - weintechnischer Wohltäter

Jakob Wohlrab heißt der Jungwinzer des Betriebs. Der Wortteil „wohl“ spielt im Weingut eine große Rolle. Jabob erklärte das so: „Wir wollen, dass unsere Gäste sich bei uns beim Heurigenbesuch oder bei den Weinverkostungen wohl fühlen, wollen ihnen den Aufenthalt zu einem Wohlfühlerlebnis machen.“ Sogar die Etiketten sind darauf ausgerichtet. Auf ihnen stehen in der Handschrift von Barbara, der Mutter des Jungwinzers, Begriffe wie „Wohlke“ (ja, mit „h“), Wohlgefallen, Wohlbefinden, Wohltäter, wohlriechend, wohlgeformt usw. - Assoziationen mit dem Wein - Wünsche an die Gäste.

Erfahrungen sammeln beim Weltenbummeln

Noch ist Jakob Wohlrab nicht Vollzeit im elterlichen Weingut beschäftigt. Nach der Hauptschule besuchte er zwei Jahre die landwirtschaftliche Fachschule in Eisenstadt, dann zwei Jahre die Weinbauschule Silberberg in der Steiermark. Neun Monate „Werksspionage“ im Burgund folgten, dann die Kellermeisterausbildung in Österreich. Im Weingut Regele in der Südsteiermark konnte er diese gleich anwenden. Und dann? Dann war dreieinhalb Jahre Neuseeland angesagt. Jakobs Frau Christina bekam ein Stipendium im fernen Land und der Jungwinzer ging mit ihr. Zuerst arbeitete er in einem Weingut und dann auf einer Hühnerfarm. „Wäre nicht die Familie und unser Weingut gewesen, wären wir sicher in Neuseeland geblieben“, blickte Jakob zurück.

Die Frauen des Weingutes Wohlrab: Barbara, Johanna und Justina Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Vielseitig im Einsatz und das ohne „Roten Satz“

Also: zurück in die Heimat und ein Jahr als Kellermeister ins Weingut Mad nach Oggau. Ein paar Vinotheken folgten und in der ältesten davon, der Vinothek St. Stephan, arbeitet Jakob nun im Verkauf. Auch Jakobs Schwestern Johanna und Justina hat es in die Ferne gezogen, allerdings nach Holland, wo die beiden noch immer wohnen. Aber wann immer es geht - vor allem, wenn der Heurige der Familie seine Türen geöffnet hat - helfen alle zusammen. Dann stehen Barabara, Christina und Justina in der Küche und Jakob, Johanna und sein Vater Willi übernehmen die Bedienung der Gäste. Willi Wohlrab ist bis zur Pension, die er am 1. September antritt, als Lehrer tätig. Jetzt hat er endlich bald noch mehr Zeit für den Weinbaubetrieb.

Dieser ist 3,5 Hektar groß und wird biologische bewirtschaftet. Weiß- und Rotwein halten sich die Waage. Welschriesling, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, Merlot, Blaufränkisch und ein Roter gemischter Satz werden angeboten. Oh, Verzeihung! „Roter gemischter Satz“ darf ja nicht mehr gesagt werden. Seit 1.1.2021 ist das per Gesetz - keiner versteht warum - verboten. Viel gibt es davon ohnedies nicht in Österreich - lediglich 16.000 Liter und davon haben die Wohlrabs zehn Prozent. Aber wie heißt es so schön: Vorschrift ist Vorschrift.

Jakob Wohlrab inmitten seiner Familie Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Veränderung als Chance sehen

Immer wieder ein Thema: die Auswirkung der Klimaerwärmung auf den Weinbau. Jakob Wohlrab meinte dazu: „Man muss diese Veränderung vielleicht als Möglichkeit zu etwas Neuem sehen. Wir müssen eben mit den vorhandenen Sorten eine neue Stilistik der Weine aufbauen oder auf Reben aus tropischeren Gebieten umsteigen. Die Winter sind ohnedies mild, sodass hier keine größeren Frostschäden zu befürchten sind.“ Trotzdem setzt der Jungwinzer im Moment keine neuen Reben aus, da so viele Weingüter zusperren und man durch den Erwerb eines älteren Weingartens schneller eine höhere Qualität und Quantität erreicht.

Ein Blick in die Zukunft: Jakob strebt an, dass er den Betrieb so aufbaut, dass er es sich leisten kann, Vollzeit darin zu arbeiten und das auch seiner Frau oder seinen Schwestern zu ermöglichen, falls diese das einmal wollen. Er will weiterhin seinen Gäste Wohlbefinden bereiten, experimentieren und neue Produkte auf den Markt bringen. Sonst will er nichts ändern, denn eigentlich ist er sehr zufrieden mit dem, was er hat.