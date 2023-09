Julia Konstanzer - kultiviert wie ihr Wein

Julia Konstanzer ist die Jungwinzerin des gleichnamigen Weingutes. 1,3 ha Weingärten umfasst es und wird hauptsächlich bewirtschaftet von einem Dreimäderlhaus. Neben Julia brennen die Herzen von ihrer Mutter Marianne und ihrer Großmutter Barbara - liebevoll Wetti-Omi genannt - für den Weinbau. Selbstverständlich sind auch andere Helfer zugange, denn alle Arbeiten werden von Hand und familiär ausgeführt, so auch die Lese des Grüner Veltliners, Welschrieslings und Chardonneys, Zweigelts und Blaufränkisch. Verkauft werden die mit Leidenschaft gekelterten Tropfen einerseits im hauseignen Heurigen „Konstanzer-Siffert“, andererseits ab Hof.

Kompetente Weinberatung im Lagerhaus

In jungen Jahren entschloss sich Julia für eine Arbeit in einem Büro. Bald entschied sie sich aber die Matura nachzuholen. Angespornt dadurch hängte sie noch ein paar Jahre an der Uni daran. Die Kellermeisterprüfung folgte und diese gab ihr die Befähigung nun für 30 Stunden in der Woche im Lagerhaus in Guntramsdorf in der Weinberatung tätig zu sein.

Julias Hündin Pinot ist immer mit von der Partie Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Jede freie Minute steckt Julia Konstanzer in ihren Betrieb - in ihre Leidenschaft, Wein herzustellen. Sie schwärmte: „Wir haben bei uns im Leithagebirge einen riesigen Schatz. Es ist historisch belegt, dass hier schon seit ewigen Zeiten Wein- und Heurigenkultur praktiziert werden, was zu Weinen hervorragender Qualität beigetragen hat.“

Wein ist immer an Kultur gekoppelt

Julia Konstanzer ist überzeugt davon, dass das kühlere Klima - im Gegensatz zu den Weingärten am Neusiedler See - in Zukunft auch ein Vorteil sein kann. Auch der vorherrschende kalkige Boden hat es ihr angetan. „Chalky“ nennen viele Weinkenner den Geschmack, der sich im Wein angeblich wiedererkennen lässt. Eine starke Mineralik, die vor allem im Grünen Veltliner bestens zur Geltung kommt. Dieser wird, wie alle Weine des Weinguts „Julia Konstanzer“ biologische gekeltert. Keine Schönungen, wenig Interventionen, sogar die Trauben werden von der feschen Jungwinzerin mit ihren Füßen gestampft. Julia Konstanzer ist es wichtiger, dass ihr Wein ehrlich gemacht wird, als dass er allen gefällt. Das Wichtigste ist ihr, nicht ihre Ideologie fallen zu lassen, um Weine herzustellen, welche die Masse trinken möchte. Deshalb greift sie wenig ein, interveniert nur, wenn es nötig ist. In sich stimmig soll ihr Wein sein und die Voraussetzungen dafür, sagt sie, passieren im Weingarten und nicht im Keller.

Trocken, schlicht und elegant

Es sind erst zwei eigene Ernten, auf die sie zurückblicken kann, aber mit jedem Tag im Weingut lernt sie dazu. Eigene Erfahrungen will sie machen, eigene Vorstellungen umsetzen, auf keinen Fall dogmatisch handeln. So entscheidet Julia Konstanzer zum Beispiel spontan, ob ein Wein filtriert werden soll oder nicht. „Wein kann niemals Natur sein“, erklärt sie, „denn er ist immer an Kultur gekoppelt. Das beginnt schon bei der Kultivierung der Weingärten.“ Schlicht - oder an dieser Stelle muss man fast das englische Wort „straight“ bemühen - hält die Jungwinzerin ihre Weine. Restsüße ist ihr verpönt - bei jeder Sorte - komplett trocken müssen sie sein. Schlicht, elegant, klassisch sind ihre Leitwörter und das gilt auch für die Etiketten. Assoziationen mit einer weißen Leinwand entstehen, bei der man sich noch fragt, wohin die Reise gehen wird. Ungeschmückt steht in schwarzer Schrift nur das Notwendigste darauf. Händisch wird jede Flasche verkorkt und weiß gewachst.

Julia mit ihrem Lieblings-Produkt: dem Grünen Veltliner Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Im Moment freut sich die Winzerin schon auf die bevorstehenden Herbstfeste - den Weinherbst am 8. Oktober, bei dem sich neun Leithaprodersdorfer Betriebe zusammenschließen und ihre Produkte anbieten und das hauseigene November-Herbstspecial: Regionale, saisonale Köstlichkeiten dürfen erwartet werden und hoffentlich auch schon ein Sturm.