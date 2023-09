Leo Sommer überrascht und macht neugierig

Unfassbar, aber es ist tatsächlich ein starkes salziges Aroma, das man bei Leo Sommers Wein „Salz und Rauch“ am Gaumen spürt. Dieser besondere Tropfen gehört der Serie „Handwerk“ an. Ein Charakteristikum dieser ist, dass der Winzer sich bei dessen Herstellung viel individuelle gedankliche Freiheit erlaubt. Im Vordergrund steht für ihn dabei nicht, jedem gefallen zu wollen, sondern eigene Interpretationen abseits des Mainstreams zu schaffen. Unumstritten gelingt es Leo Sommer damit zu überraschen und neugierig zu machen - auf den Wein und auf den Winzer dahinter.

Die Basis zum Erfolg

36 Jahre ist dieser alt und hat im heurigen Jahr gemeinsam mit seiner Frau Kathrin das 30 ha große Weingut in Donnerskirchen von seinen Eltern Leo und Silvane übernommen. Schon immer war sein Interesse am Wein groß. Gewissermaßen war Leo Sommers Weg vorgezeichnet, wenngleich die Absolvierung der Weinbauschule Klosterneuburg nicht zur Übernahme des elterlichen Betriebes verpflichtete. Sein Bruder entschied sich aber, einen anderen Pfad als die Arbeit am Weingut einzuschlagen und somit war klar, dass Leo den Betrieb übernimmt. Schwer fiel ihm die Entscheidung nicht, die Liebe dazu hatte er und auch das nötige Pflichtbewusstsein. Nach der Schule machte der Winzer Praktika in Neuseeland, Südtirol und Österreich, erlangte den Bachelor in „Internationalem Weinmarketing“ auf der Fachhochschule in Eisenstadt und anschließend den Master im Marketing. Als Draufgabe schloss er in Rust die Weinakademie ab.

Salz, Rauch, Beeren, Holunderblüten... - welch herrliche Aromen in Leo Sommers Weinen Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Im Jahr 2015 begann er im elterlichen Weingut zu arbeiten. Anfangs war es ein Vortasten, er wollte ein Gespür dafür bekommen, wie alles läuft. Ab 2019 wuchs Leo Sommers Einfluss auf die Weinstilistik stetig an. Die Umstellung auf biologische Landwirtschaft war da schon voll im Gange und ermöglichte das Weingut qualitativ weiterzuentwickeln. „Neue Maßnahmen, Jahr für Jahr - das ist meine Devise im Weingarten. Seit der Umstellung müssen wir als Winzer im Weingarten noch präsenter sein, genau beobachten und falls erforderlich, zeitgerecht eingreifen“, erklärt Leo Sommer die Entwicklung.

Die Magie des Ortes ...

85 Prozent der Weine sind in Weiß gehalten. Der Hauptfokus liegt auf den Sorten Grüner Veltliner, Welschriesling, Riesling, Sauvignon Blanc und Chardonnay. Bei den 15 Prozent Rotweinen ist es vor allem der Blaufränkisch, auf den gesetzt wird. Verkauft wird ab Hof, an den Fachhandel, die Gastronomie und an Vinotheken - exportiert wird nach Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden, Italien, in die USA, Slowakei, die Schweiz und die Niederlande. Viele Flüge absolviert der Winzer. Nach der Lese geht es für ihn in die USA, wo neue Händler darauf warten, von Leo Sommer persönlich betreut zu werden. Für diese ist besonders der „Sense of Place“ wichtig - bei uns würde man „das Terroir“ sagen - das Mitschwingen des Ortes, an dem die Trauben gewachsen sind.

Leo Sommer lässt seiner Frau Kathrin ein Gläschen des neuen Weines kosten Foto: Paul Szimak, Artist: Paul Szimak

Keine Chancen verpassen!

Natürlich sind Leo Sommer seine Wurzeln wichtig - der Blick zurück - die Erfahrungen seines Vaters, die Gold wert sind. Seine Philosophie ist es aber, sich abzuheben, besondere Aromen herauszukitzeln, Weine herzustellen, die polarisieren. Der Konsument soll sich fragen, wer hinter all dem steht und was derjenige damit sagen will. „Es ist der Weg, der zu gehen ist. Da man jedes Jahr nur eine Chance hat, sind diese im Leben eines Winzers sehr begrenzt. Trotzdem ist mein Credo, dass ich vieles ausprobieren will, auch wenn es nicht die „Nummer sicher“ ist. Manchmal geht es auf, manchmal vielleicht nicht. Aber so ist das Leben. Ich will mir später einmal nicht denken, warum ich dieses oder jenes nicht ausprobiert habe“, sinniert Leo Sommer. Und so wird Leo er weiter voller Elan und Freude an den Kreationen neuer Weine arbeiten.

Zwischen Rosen und Wein - Leo Sommer im Hofe seines Weingutes Foto: Nina Mayer, Nina Mayer