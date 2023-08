Tizian Eisners G'spür für Wein

Für Tizian Eisner stand schon sehr früh fest, dass er ins Weingut seiner Familie einsteigen will. Nach der Weinbauschule in Eisenstadt schloss er in Krems ein College für Weinmanagement ab und machte im Zuge dessen die Jungsommelierprüfung. Aber auch die Gastronomiekonzessionsprüfung tätigte er, da Tizians Familie einen Heurigen betreibt. In diesem wird noch fast alles selbst hergestellt, sogar die Presswurst, Leberpastete und Blunzen. Mehrmonatige Praktika im Wein- und Obstbau folgten. Derzeit absolviert Tizian den Grundwehrdienst beim Bundesheer, aber danach steigt er Vollzeit im Weingut und beim Heurigen ein.

Das richtige G'spür

Der Heurige ist eine wichtige Präsentationsquelle für den eigenen Wein. Mehrmals im Jahr öffnet er seine Türen und bietet traditionelle warme und kalte Küche mit modernem Touch an. Unter der mit üppigen Weinranken verwachsenen Laube lädt der Gastgarten zu idyllischen Abenden mit einem guten Achterl Wein ein. Neben Degustationen des Jungweines beziehungsweise des neuen Jahrganges veranstalten die Eisners auch ein Weinquiz. Sechs Weißweine, vier Rotweine und vier Rose werden zur Blindverkostung angeboten. Teams von zwei bis vier Personen versuchen anhand von einer Liste mit Sorten und Winzern eine Zuordnung durchzuführen. „Wir wollen damit erreichen, dass unsere Kunden sich mit den Weinen auseinandersetzen und ein Gespür für sie bekommen“, erklärte Tizian.

Rot und Weiß und das mit What's App

Die Trauben vom Grünen Veltliner, Sauvignon Blanc, Muskat Ottonel, Muscaris, Helios, Müller Thurgau, Blaufränkisch, Merlot und Cabernet Sauvignon wachsen in Siegendorf und St. Margarethen. Da Tizian anstrebt, das Weingut mit dem Heurigen hauptberuflich zu betreiben, hat er vor, die Anbauflächen zu erweitern. Der neu ausgesetzte Weingarten ist eine Augenweide und wichtig für eine nachhaltige, innovative Zukunft. In diesem wachsen dann vor allem die neuen pilzwiderstandsfähigen Sorten, bekannt unter PIWI-Sorten. Die Lese der Trauben ist gesichert, denn „viele unserer Freunde freuen sich schon richtig darauf und nehmen sich dafür extra Urlaub. Wir haben eine What's App-Gruppe, da schreiben wir die Termine hinein und jeder der Lust hat, meldet sich bei uns“, gibt sich Tizian dankbar.

„Mrs. Sweet“ trifft auf „Mr. Dry“

Obwohl das Weingut mit 2,2 ha überschaubar ist, kann man schon auf Prämierungen stolz sein. Die 0,33 l Spritzer-Flaschen „Eisi“ haben beim Landeswettbewerb Gold geholt, der Grüne Veltliner bei der burgenländischen Weinprämierung Gold und der Traubenbrand Silber. Tizian strahlt: „Wenn wir Weine zu Prämierungen eingereicht haben, haben sie auch immer eine Medaille gemacht. Das einzige Problem ist, dass es oft einer Mindestmenge bedarf, um zu Wettbewerben zugelassen zu werden. Meist sind das 1000 Flaschen. Hat man aber zum Beispiel nur 800 Flaschen, darf man nicht teilnehmen.“ In Rose leuchtet eine eigene Sommer-Linie: da gibt es den Oh la la - ein Frizzante, den Mrs. Sweet und den Mr. Dry. Und auch die Etiketten spielen alle Stücke. Auf der Hinterseite entnimmt man ihnen ein Statement zum Wein, eine Beschreibung, Speiseempfehlung und eine Temperaturempfehlung. Scannt man den QR-Code, kommt man direkt zur Homepage des Weingutes Eisner.

Alles auf Eis und weitere Experimente

Investieren ist ein Muss. Maschinen und Geräte für den Weingarten wurden angeschafft, die Kellertechnik erweitert, um die Qualität des Weines ständig zu verbessern. So garantiert zum Beispiel die automatische Temperatursteuerung der einzelnen Fässer einen kontrollierten Gärverlauf. Im Moment lässt Tizians Experimentierfreude ihn Versuche mit Trockeneis und mit der Kreation eines Orange-Weines starten. Man darf gespannt sein, was sich Tizian in den nächsten Jahren noch alles einfallen lassen wird.