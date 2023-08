Victoria Kugler - ein Roesler von einer Rose

32 Jahre jung ist die hübsche Winzerin Victoria Kugler. Sie betreibt die Weingut Kugler KG gemeinsam mit Vater Josef, Mutter Maria und ihrem Bruder Alexander. Dann gibt es noch die Schwester Angelika, die 2007 Weinkönigin war. Sie hat es in einen sozialen Beruf gezogen, was sie aber nicht daran hindert mitzuhelfen, wenn Not am Mann - oh Verzeihung - an der Frau ist. Auf keinen Fall zu vergessen ist der 94-jährige Opa Franz, der mit Herzblut und Interesse die Vorgänge im Weingut verfolgt und voller Freude ist, dass der Betrieb seiner Familie so floriert. Victoria schloss 2010 mit der Matura die Weinbauschule in Klosterneuburg ab, stieg dann gleich in den elterlichen Betrieb ein, machte aber berufsbegleitend den Bachelor in „Internationalen Wirtschaftsbeziehungen“ und anschließend den Master in „Internationalem Weinmarketing“.

„Frauenzimmer“ wissen, was sie wollen

„Ich habe das Glück gehabt, drei tolle Winzerinnen kennenzulernen, mit denen ich acht Jahre lang die Kooperation „Frauenzimmer“ geführt habe. Jede kam aus einem anderen Weinbaugebiet. Gemeinsam machten wir Fortbildungen, Präsentationen, Weinreisen. Weil die Arbeit im eigenen Weingut bei allen aber immer mehr wurde, mussten wir die Verbíndung als Firma auflösen, bleiben aber weiterhin in regem Interessensaustausch“, erinnerte sich Victorias zurück.

Ein „Roesler“ von einer Rose

Besonders begehrt unter den Weinsorten des Weingutes Kugler ist der Roesler - eine selten angebaute Rarität. Tief dunkelrot ist seine Farbe, sein Geschmack beerig, würzig, gehaltvoll. Kraft und Volumen hat er, wenngleich er im Anbau anfangs einer Mimose gleicht. Es bedarf Victorias Hingabe, dass die jungen Triebe im Mai und Juni nicht bei der Arbeit abbrechen. Dafür ist er pilzresistent und verfügt über hohe Gradationen, die zu hochreifen Beeren und dadurch zu sehr konzentriertem Rotwein führen. Den Roesler gibt es in verschiedenen Varianten bis hin zum begehrten High End Produkt. Der 2015-Jahrgang trägt den schönen Namen „Wunderwerk“, der 2019er-Jahrgang nennt sich „Rebwerk“.

Goldene Jahre

Die Vermarktung der Grünen Veltliner, Chardonnays, Muskateller, Welschrieslinge, der Roesler, Blaufränkisch, Merlots, Shiraz und Cabernet Francs findet hauptsächlich an Privatkunden statt, die auch gerne über den Onlineshop bestellen. Aber auch Vinotheken, Restaurants und Hotels werden beliefert. Exportländer sind Deutschland, die Schweiz, Schweden und China. „Die letzten Jahre sind für unseren Betrieb toll gelaufen. Wir haben viel investiert, neue Tanks angeschafft, eine hochmoderne Kellersteuerung erworben. Seit 2017 sind wir „Nachhaltig Austria zertifiziert“. Ich habe das „Kulturgut Wein“ in die Wiege gelegt bekommen und weiß deshalb sehr zu schätzen, was sie drei Generationen vor mir aufgebaut haben und diese Wertschätzung will ich auch einmal an meine Kinder weitergeben“, gab sich Victoria dankbar.

Lebensqualität als oberste Priorität

Natürlich ist es unbestritten, dass die Arbeit in einem 20 Hektar großen Weingut sehr intensiv ist und es täglicher Motivation bedarf, diese zu bewältigen. Besonders in einem Familienbetrieb wird viel gefordert und diese hohen Erwartungen an sich selbst und an den anderen lassen sich nur erfüllen, wenn man Spaß an seinem Tun hat. Victorias Eltern haben schon immer Wert darauf gelegt, dass Lebensqualität erhalten bleibt. Entspannung, Freizeit, Partnerschaft - für all das muss Zeit sein und dadurch ist es dann wieder möglich, Kraft zu sammeln und mit Elan und Freude an die Arbeit zu gehen. Deshalb plant Victoria auch für die Zukunft mehr Effizienz durch mehr Unterstützung zu erzielen: „Die Arbeit soll einen nicht komplett übermannen. Manche Tätigkeiten kann man abgeben und sich der Wertigkeit der Produkte widmen, was wiederum zu Zufriedenheit führt.“