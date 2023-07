Weingut Züger - naturnah und bodenständig

Lucas und Michael heißen die Jungwinzer des zwölf Hektar großen Weingutes Züger. Der Betrieb und 60 Prozent der dazugehörigen Weingärten liegen in Leithaprodersdorf, 40 Prozent der Weingärten in Oggau. Aus den Leithaprodersdorfer Trauben werden vor allem die Klassikweine gemacht, da der Boden hier eine bessere Wasserspeicherkapazität hat und der Ertrag dadurch deutlich höher ist. Da vor einigen Jahrzehnten die Winter noch kälter waren, sind in Leithaprodersdorf die Rotweinsorten nicht ausgereift. Deshalb hat der Großvater von Lucas und Michael im klimabegünstigten Oggau Weingärten erworben. Durch die Trockenheit und den mageren Boden hat man dort zwar einen deutlich geringeren Ertrag, aber das pannonische Klima ermöglicht es, eine hohe Qualität der Weine zu erzielen, wovon vor allem der Syrah, der Cabernet Sauvignon und der Blaufränkisch profitieren.

Oma Marianne am Traktor

Sowohl der 23-jährige Michael, als auch sein 19-jähriger Bruder Lucas haben die Weinbauschule in Klosterneuburg besucht, um danach in schon in sehr jungen Jahren 2020 das Weingut vom Vater Michael Züger zu übernehmen. Sie sind auch die ersten im Weingut, das es immerhin schon seit 1976 gibt, die es hauptberuflich bewirtschaften. „Vor allem beim Cuvetieren hilft mein Vater fleißig mit, da ist er immer noch der Beste darin. Und meine Oma ist von Montag bis Sonntag nicht aus dem Weingarten rauszukriegen. Das ist ihr Lebenselixier, das sie jung hält. Sogar mit dem Traktor fährt sie!“, lacht Lucas. Die Oma ist die Marianne Züger - 73 Jahre jung und voller Elan.

Die Weiß- und Rotweinsorten halten sich im Weingut Züger anteilsmäßig die Waage und werden vor allem in Direktvermarktung verkauft. Unter anderem bei Festen der „Feinbauerei“, einem Zusammenschluss von 3 Leithaprodersdorfer Winzern und einer Brauerei. Fixpunkte im Jahr sind die „Big Bottle Party“ im Weingarten am Vorderberg, bei der man neben den guten Tropfen auch in einen Spanferkelburger beißen kann. Oder die Gaumenfreuden, die drei Mal im Jahr stattfinden, und mit kulinarischen Spezialitäten wie Wildplatten, gebackenen Blunzen, Wraps und Burgern aufwarten.

Es wird aufgestockt

Vor einigen Jahren hat Lucas Züger in einem der führenden Weißweinbetriebe in Deutschland ein Praktikum absolviert. Von dort hat er sich die Methode abgeschaut, bei Neuaussetzungen von Rebstöcken, den Pflanzabstand deutlich geringer zu halten. Stehen im Burgenland 3000 bis 5000 Reben auf einem Hektar, so sind dort 30000 Reben pro Hektar untergebracht. Der Sinn davon soll sein, dass der Rebstock durch die Konkurrenz gezwungen ist, schneller und tiefer zu wurzeln und so an mehr Wasser zu gelangen.

Nicht nur damit wollen die Brüder Züger der Trockenheit der letzten Jahre entgegenwirken, auch sortentechnisch beginnen sie sich neu zu orientieren. Statt Pinot Noir wird nun zum Beispiel Malbec ausgesetzt. Der Malbec stammt aus dem sehr heißen und trockenen Südfrankreich und hat dort eine ansehnliche Hitze- und Trockenheitsresistenz entwickelt.

Hirschkäfer als Symbol für Natur

Seit drei Jahren arbeiten Lucas und Michael biologisch, werden aber nicht um das Zertifikat ansuchen. Ihnen selbst ist es wichtig naturnah zu bewirtschaften. Sie verwenden im Keller keine Schönungsmittel, setzen so wenig Zusatzstoffe wie möglich ein und arbeiten mit freiem Gefälle.

Bleibt noch die Frage, was es mit dem Hirschkäfer auf sich hat, der seit 2013, in verschiedenen Farben dargestellt, das Markenzeichen auf allen Etiketten ist. Lucas klärt darüber auf: „Wir wollten ein Symbol, das für Naturnähe steht, für Bodenständigkeit, Kraft, Regionalität. Und da kam uns zusammen mit dem Künstler Wilfried Ploderer die Idee des Hirschkäfers. Da wussten wir von Anfang an: das ist es!“