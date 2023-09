Werner Wind - Wein in den Adern

29 Jahre ist Werner Wind jung und kann schon auf zehn Jahre im elterlichen Betrieb zurückblicken. Hermann und Gerti sind die Inhaber des Weingutes, das im Herzen von Sankt Margarethen liegt. Die Großeltern von Werner bauten dieses Haus in den 1960er-Jahren. Das war aber nicht der Startschuss in den Weinbau, sondern nur ein Wechsel der Lokalität. Bis ins 17. Jahrhundert zurück reichen nämlich die Wurzeln der Winzer. Früher als Mischbetrieb geführt, setzte man mit dem Bau des neuen Hauses „auf das richtige Pferd“, ließ die anderen landwirtschaftlichen Zweige bleiben und verschrieb sich ganz dem Weinbau.

„Der Weg ist das Ziel“

Für Werner Wind stand schon als kleines Kind fest: „Ich will das auch machen“. So schien es ihm am Einleuchtensten, die Weinbauschule in Eisenstadt zu absolvieren. Eine fundierte Grundausbildung, die er noch aufstockte durch einen einjährigen Weinmanagement-Lehrgang in Krems und der Weinbau- und Kellermeister-Prüfung. Werner lachte: „Gleich nach Abschluss der Schule kam ich nach Hause und fragte meinen Vater, womit wir starten. Er meinte: „Etikettieren!“, ich meinte: „Ok!“. Das war das kürzeste Bewerbungsgespräch, das man sich vorstellen kann. Seitdem bin ich im Betrieb und habe es keinen Tag bereut. Außerdem haben sie mit mir den fröhlichsten Mitarbeiter bekommen, den es gibt!“ Es ist eine sehr sympathische Einstellung, die Werner Wind hat. Er brennt zwar für seine Leidenschaft Wein zu keltern, will das aber auf keinen Fall verbissen tun: „Das Leben zeigt einem ohnedies den Weg. Ich halte nichts davon, zu lange vorauszuplanen. Natürlich ist es mein Ziel, den Familienbetrieb langfristig erfolgreich zu führen und Weine von hoher Qualität herzustellen. Das Wichtigste aber ist, dass dabei der Spaß an der Arbeit bleibt und man nicht vergisst, dass es nebenbei auch ein anderes Leben gibt!“

Werner Winds Föhlichkeit ist erwünscht ansteckend Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Drei Generationen und noch größere Sortenvielfalt

Am Weingut leben drei Generationen zusammen. Werner Wind mit seiner Freundin Pia, die Eltern Gerti und Hermann und die Großeltern. Gerti Wind stammt selbst aus einem Weinbaubetrieb in Rust, in dem jetzt ihr zweiter Sohn, Alois, tätig ist. Werner Wind lacht: „Es muss das Familiengefüge schon gut passen, dass ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten von mehreren Generationen möglich ist. Aber bei uns klappt es.“ Als Werner Wind nach der Schule in den Betrieb eingestiegen ist, war sein Großvater 75 Jahre. So unrecht war es diesem damals gar nicht, sich ein bisschen zurückziehen zu können und den Jüngeren das Ruder zu überlassen. 12 ha groß ist das „Schiff“, das gesteuert werden muss. Die Weine kann man ab-Hof kaufen oder sich per Versand oder persönlich zustellen lassen. Da gäbe es den Chardonnay, den Werner Wind seit einiger Zeit „im Barrique ausbaut“. Seine Kunden sind diesen Weg mit ihm gegangen und waren begeistert. Welschriesling, Muskat Ottonel, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Gewürztraminer, Muskateller warten in Weiß darauf, getrunken zu werden, Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon und St. Laurent in Rot.

Mit Liebe zur Arbeit und zu den Weingärten

Es gibt zwei Lieblingslagen seiner Weingärten für den Winzer: das Ried „Goldberg“ und das Ried „Schafgrube“, wo auch das idyllische Interview stattgefunden. In einer riesigen Hängematte inmitten der Weinreben - richtig burgenländisch. Äußerst interessant war es vor Ort die verschiedenen Traubensorten gezeigt zu bekommen, die an diesen beiden Orten - dem Trend entsprechend - separat „nach Lage“ gekeltert werden. Wohin ihn sein Weg genau führen wird, weiß Werner Wind noch nicht. Und eigentlich kann das niemand voraussagen. Der Winzer ist aber in jedem Fall für alles offen, probiert Neues aus, liebt seine Arbeit, das Herstellen exzellenter Weine und erfreut sich dabei am Tun und am Leben!