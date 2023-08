Stefanie Gerdenits - bodenständiges Naturkind

30 Jahre jung ist Stefanie Gerdenits und seit jeher dem Weinbau verfallen. So sehr, dass sie das Interview unbedingt inmitten ihrer Weingärten in Großhöflein machen wollte, unter dem Blätterdach ihres Lieblingsnussbaumes. Landregen hat das verhindert, aber Stefanie stellte unkompliziert und spontan einfach einen kleinen Tisch und zwei Sessel in ihren Bus, eine Vase mit Sonnenblumen und zwei Gläser Wein - und voila - der Start in ein Interview der etwas anderen Art.

Die Fachschule für Weinbau wählte Stefanie für sich als richtigen Weg in ihre berufliche Zukunft zu starten: „Das war die schönste Zeit meines Lebens. Alles über den Wein lernen zu dürfen, ohne noch selbst Verantwortung zu tragen.“ Aufgesogen hat sie alles Wissen - ehrgeizig und voller Freude. Und so beschloss sie nach dem Abschluss auch noch die Ausbildung in Klosterneuburg dranzuhängen, wo es ihr gestattet war, im dritten Schuljahr einzusteigen. Da Stefanie Gerdenits das immer noch nicht genug des Weinbauwissens war, hängte sie einen Diplomlehrgang in Önologie an der BOKU mit dran.

„Für meine Reben nur das Beste!“

Und dann war es endlich soweit: mit all dem Wissen stieg sie zu Hause in Hornstein in den mittelständigen Weinbaubetrieb ihrer Eltern ein. „Es war so traumhaft! Das machen zu dürfen, auf das ich die ganze Zeit lang hingearbeitet habe!“, schwärmte Stefanie. Das Traumhafteste? Die Arbeit im Weingarten. Unglaublich, aber Stefanie macht diese zu einem großen Teil alleine. Die Weingartenarbeit ist ihre Berufung, dort fühlt sie sich wohl. Ausschließlich Handarbeit kommt zum Tragen - alles andere wäre Stefanie für ihre geliebten Reben nicht gut genug. Jeden einzelnen Stock kennt und liebt sie und jedem will sie gerecht werden. Da werden schon regelmäßig die Trauben gezählt und reduziert, um eine Top-Qualität zu erhalten.

Stefanie im Glück zwischen ihren geliebten Reben Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Alte Rebsorte aus Monarchie wiederentdeckt

Fix angestellte Mitarbeiter gibt es im Weingut Gerdenits keine. So wie Stefanie es schon als Kind in den Sommerferien gemacht hat steht sie noch immer den ganzen Tag glücklich im Weingarten, manchmal zusammen mir ihrem Papa Karl Gerdenits. Er und seine Frau Hermi sind beide beruflich „vorbelastet“, denn alle vier Großeltern von Stefanie Gerdenits waren schon im Weinbau tätig. Besonders der Großvater Stefan Erdt hat für diesen richtiggehend gebrannt.

Da gibt es diese Geschichte mit dem „Österreichisch Weißen“ - eine alte Rebsorte aus der Kaiserzeit. Stefan Erdt entdeckte sie in seinen Rieden. Jahrzehntelang hat er geforscht, um welche Sorte es sich handeln könnte - ohne Ergebnis. Erst in den 80er-Jahre lüftete ein Artikel in der Zeitschrift „Der Winzer“ das Geheimnis. Hochreife Trauben, rosa beduftet, geradlinig, spritzig - ein guter Sommerwein. Selbstverständlich gibt es noch jede Menge anderer Sorten: den Welsch, Grünen Veltliner, Sauvignon Blanc, Gelben Muskateller, Chardonnay Rheinriesling, Müller Thurgau, Zweigelt, Blaufränkisch, Blauer Portugieser, Blauburger und Merlot.

"Prost" - auf den burgenländischen Wein! Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

„Dankbar, all das machen zu dürfen“

Hornstein und Großhöflein sind die Anbaugebiete der Winzerfamilie des Weingutes Gerdenits. Trotz der räumlichen Nähe der beiden Orte ist ein für den Weinbau relevanter klimatischer Unterschied bemerkbar. Hornstein hat sich durch seine höhere, kühlere Lage als ideales Gebiet für Weißweine herauskristallisiert. Rotweine der Familie Gerdenits werden ausschließlich in Großhöflein angebaut, da die Charakteristik der Böden und die vorherrschende Wärme hier ideal sind.

Die Zukunftspläne von Stefanie? „Ich will die hohe Qualität halten, die wir uns erarbeitet haben und jedes Jahr versuchen, das Bestmögliche aus meinen Trauben herauszuholen. Ich bin unendlich dankbar, all das machen zu dürfen, in dem ich mich so verwurzelt fühle.“