Weingut Mariel: „Gemeinsam sind wir stark!“

Drei Generationen arbeiten am Weingut Mariel Hand in Hand, man ist bestrebt, jedes Jahr aufs Neue das Beste hervorzubringen, was die Natur zu bieten hat. Der starke Zusammenhalt innerhalb der Familie sei auch die Grundlage für ein langfristiges und nachhaltiges Wirtschaften, sind sich alle einig.

Immer mehr in die vorderste Reihe rückt dabei der Winzernachwuchs im Haus, die Brüder Konrad junior und Lukas sind bereits dabei, den traditionellen Familienbetrieb in ein modernes Weingut umzuwandeln. Wobei ihnen wichtig ist, Tradition und identitätsstiftende Wurzeln zu bewahren.

„Wir bewirtschaften unsere Weingärten mit viel Liebe zum Detail, wobei kleinstrukturierte Gegebenheiten und eine naturnahe nachhaltige Bewirtschaftung die Grundlage für unsere Weine sind“, betont Konrad junior. Dank individueller Handarbeit werde auf die Bedürfnisse der einzelnen Reben eingegangen. Durch behutsame Selektion und traditionelle Lese werden die Trauben schonend im idealen Reifegrad geerntet, wie es heißt. Der Erfolg scheint den Mariels recht zu geben, es setzte bereits zahlreiche Auszeichnungen darunter etwa auch den Titel „Weingut des Jahres 2021“ im Burgenland.

Auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel

Dass er Winzer werden würde, sei schon sehr früh klar gewesen, schildert Konrad. Nach dem Besuch der Höheren Bundeslehranstalt in Klosterneuburg zog es ihn zuerst ins Ausland nach Neuseeland und Australien. Hier sei es besonders der fruchtige Stil der Neuseeländer Sauvignon Blancs und der kräftige Ausbaustil der australischen Rotweine gewesen, die ihn fasziniert hätten. Diese stilistische Prägung spiegle sich übrigens auch im aktuellen Weinportfolio wider.

Den jüngeren Bruder Lukas verschlug es erst später zum Weingut. Nach Studium und Auslandsaufenthalten in Irland und Kroatien arbeitete er in Graz. „Das hat für mich gar nicht funktioniert“, lacht Lukas:„Ständig im Büro zu sitzen, ist nichts für mich, ich bin lieber in der Natur“. Es ging zurück ins Familienweingut, wo er nebenbei den Masterstudiengang Internationales Weinmarketing absolvierte.

Was ist es, dass die Brüder so am Fertigen edler Tropfen fasziniert? „Die Herstellung eines Produkts, welches man in jedem Prozess im Einklang mit der Natur begleitet. Vom Setzen und Pflegen neuer Weingärten zum Produzieren der Weintrauben bis hin zur Vinifikation und Verkauf.“

Brücke zwischen Moderne und Tradition

„Wir möchten den Wein nicht neu erfinden, sondern vielmehr die einfachen Dinge richtig gut machen“, so Konrad: „Die Weine definieren sich durch Frucht und einen schönen Trinkfluss. Sie sollen einfach Spaß und Lust auf einen weiteren Schluck machen.“ Das Ziel sei, eine Brücke zwischen Moderne und Tradition zu schlagen. „Mit modernen, nachhaltigen Produktionsmethoden möchten wir unsere Weingärten bearbeiten, sodass auch noch die nächsten Generationen davon wirtschaften können. Wir bewirtschaften auch noch immer die Weingärten, die unser Großvater vor 40 Jahren gepflanzt hat“.

Fester Zusammenhalt in der Familie als Grundlage. Konrad senior (sitzend), Konrad junior, Jakob, Martina und Lukas Mariel.

Auf der anderen Seite seien aber digitale Vertriebsstrategien und Social Media wichtige Eckpfeiler. „Die WeinkonsumentInnen werden jünger, informieren sich digital und bestellen die Weine übers Internet. Auch das Trinkverhalten verändert sich“, meint Lukas: „Wurden früher festliche Anlässe mit ausländischem Schaumwein zelebriert, greifen die Konsumenten heutzutage oftmals zum regionalen österreichischen Sekt.“ So gibt es seit kurzem im Hause Mariel auch einen flaschenvergorenen Blanc de Blanc – Brut Qualitätssekt, gekeltert ausschließlich aus Pinot Blanc-Trauben und 12-monatiger Lagerung auf der Feinhefe.

Trotz moderner Veränderungen, möchten die Brüder den traditionsreichen Heurigen erhalten. „Für uns ist das ein Ort, an dem die Kommunikation lebt, Gespräche stattfinden und die neuen Weine verkostet werden können. So bekommen wir einen persönlichen Draht zu unseren WeinfreundInnen und lernen sie persönlich kennen“, so Lukas. Dabei im Fokus: Regionalität und eigene Produkte. Davon überzeugen kann man sich ab heute, bis 4. Mai heißt es wieder: „Ausg’steckt is“.

