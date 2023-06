Weingut Schröck - ein Sommermärchen

Georg und sein Zwillingsbruder Johannes führen ihr Weingut im Herzen von Rust zusammen mit ihrer Mutter Heidi. Es ist in einem der wunderschönen Bürgerhäuser untergebracht, die so typisch für die Stadt sind. Durch ein großes, grünes Holztor tritt man in einen Innenhof und fühlt sich sofort in eine andere Welt versetzt. Weiß getünchte Mauern, die Fenster mit grünen Holzfensterläden mit ausgeschnittenen Herzen, ein romantischer Balkon, bei dem man sich nicht wundern würde, wenn Julia oben stünde und auf ihren Romeo wartet. Bezaubernd und märchenhaft.

Rund um die Welt

In dieser Umgebung legen Georg und Johannes wert darauf, zu bewahren, was ihre Mutter Heidi Schröck in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Georg erklärt das so: „Meine Mutter ist die Globetrotterin. Sie reist um die ganze Welt, betreut unsere Kunden und stellt neue Kontakte her.“ Und dafür ist Heidi durch ihr fröhliches, offenes Wesen wie geschaffen.

Im Gegensatz zu Johannes hat Georgs Weg ihn auf Umwegen ins mütterliche Weingut geführt. Nach der Matura landete er erst einmal in einem Weingut im Rheingau in Deutschland um dann nach Südafrika weiterzuziehen. Die Ruster Störche wissen ja auch was gut ist, überwintern in Afrika, um bei Frühlingsanfang wieder zu Hause einzutreffen. Die Reiselust muss er von seiner Mutter geerbt haben, denn es ging weiter mit einer Fortbildung in der Schweiz und in Frankreich. Schließlich kehrte er ins Rheingau zurück, wo er Weinbau und Önologie studierte.

2019 war es dann aber so weit und die Brüder begannen das Weingut Schröck gemeinsam zu führen. Immerhin kann dieses auf Wurzeln bauen, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Es waren Vorfahren, die aus Thüringen ins Norburgenland zogen und hier sesshaft wurden.

Summ, summ, summ

Die 10 ha umfassenden Weingärten liegen alle in Rust. 70 Prozent der Reben sind Weißweinsorten, vor allem Furmint, Weißburgunder und Welschriesling. 30 Prozent machen die Rotweintrauben aus, hier vor allem die Sorten Blaufränkisch und Zweigelt. Bei den Schröcks wird die gesamte Arbeit im Weingarten noch von Hand verrichtet. Unterstützt werden sie dabei von Studenten der Forstuniversität Sopron. „Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass es im Weingarten summt und brummt, dass Leben herrscht, dass die Reben nicht auf nacktem Boden stehen. Nuss- und Kirschbäume sollen inmitten unserer Weingärten wachsen. Das zeichnet unsere Heimat aus. Im Ausland ist das unüblich. Aber gerade diese Aspekte und ja, ich will sagen Geheimnisse, will ich bewahren.“

Nur hereinspaziert!

Spannende Leute aus aller Welt sind es, die das Weingut besuchen. Da 70 - 80 Prozent des produzierten Weines in den Export gehen, gibt es jahrzehntelange Verbindungen in die USA, nach Deutschland, Norwegen, Japan, Australien und in die Schweiz. Diese werden liebevoll gepflegt. Es keine Seltenheit, dass zum Beispiel norwegische Sommeliers mit 30 Leuten eintreffen und am Weingut ein Fest feiern. Der wichtigste Grundsatz der Schröcks ist es, die Türen immer offen stehen zu haben, die Welt hereinzulassen.

Und „die Welt“, die kommt, ist beeindruckt vom Weingut, der Familie Schröck und der einzigartigen Umgebung. „Es sind die Struktur und Lebendigkeit von Rust, die es unbedingt zu bewahren gilt - die Kulisse und die Geschichte, die sich in allem widerspiegeln. So können auch unsere alten Holzfässer ihre Geschichte erzählen. Mögen sie für andere vielleicht 'altes Zeug' sein, für mich haben sie Seele“, schwärmt Georg.

Und da ja bekanntlich ohne Seele alles nichts ist, spüren wir ihr nach! Zum Beispiel in einem der sündig guten Süßweine vom Weingut Schröck. Diese Köstlichkeiten waren schon einst der Türöffner zur Welt und in der Produktion dieser liegt die größte Leidenschaft der Dreien. Die süße Seele!