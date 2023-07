Mutmaßlicher Einbrecher in Klingenbach verhaftet

Am Abend des 18. Juli erhielt die Polizei einen Hinweis über eine verdächtige Person in der Nähe der Ortseinfahrt Klingenbach. Laut dieser Hinweise stehe die Person möglicherweise im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen in Klingenbach. Die Polizei reagierte auf den Hinweis und traf vor Ort auf einen 26-jährigen Mann, der mit verdächtigen Gegenständen unterwegs war.

Er konnte auf Nachfrage der Beamten keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der mitgeführten Gegenstände machen. Während der weiteren Sachverhaltserhebung verhärtete sich der Verdacht, dass der Mann möglicherweise mit einem kürzlich begangenen Einbruchdiebstahl in Verbindung stehen könnte.

Bei einer Durchsuchung der Unterkunft des 26-jährigen Mannes konnte weiteres Diebesgut gefunden werden, welches von einem der Opfer eindeutig identifiziert werden konnte. Angesichts des dringenden Tatverdachts wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme verweigerte dieser jedoch jegliche Aussage.

Gegen den Verdächtigen besteht ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für den Schengener Raum. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Eisenstadt verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte am 19. Juli die Überstellung des Tunesiers in die Justizanstalt Eisenstadt.