Raubüberfall: Vier Serben streng bewacht vor Gericht .

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen begann am Dienstag, 28. Jänner, der Prozess gegen vier serbische Staatsbürger, denen vorgeworfen wird, am 7. März 2017 einen Raubüberfall auf das Juweliergeschäft Hohensteiner in Eisenstadt begangen zu haben.