Bestes Wetter beim Sautrogrennen in St. Margarethen

Jedes Jahr veranstaltet die JVP in St. Margarethen das traditionelle Sautrogrennen. Neun Teams traten gegeneinander an, wobei pro Wettkampf zwei Teams die Badeninsel mit dem Sautrog und den Paddeln umrunden und dann zurück ans Ufer paddeln mussten. In die nächste Runde kam jenes Team, dass schneller „an Land“ war. An so einem sonnigen und heißen Tag dürfen die kalten, erfrischenden Getränke nicht fehlen. Deshalb bot die JVP Bier vom Fass und regionalen Wein, sowie Soft-Drinks an.

Die Teams stellten ihren Kampfgeist unter Beweis. Foto: Foto:BVZ/Thiel, Lara Thiel

Auch außergewöhnliche Teamnamen durften nicht fehlen. Angefangen von „Team Bayern“, „Team Abstürzer“, „Pinky & Brain“, „Die Langen“, „das Team, das mir persönlich am besten gefällt“, „Schmetterlinge“, „Blue Smoke“, „Heilige Alkoholiker“ sowie „Die Schwaan“ war jeder Name äußerst kreativ.

Die JVP freute sich über den Besuch der JVP-Obfrau Vanessa Tuder, über den Abgeordneten im Nationalrat Christoph Zarits und über den fleißigen Helfer und Vizebürgermeister Christian Schriefl. Foto: Foto: BVZ/Thiel, Lara Thiel

Die gebürtigen St. Margarethner Chrisi und Bene haben das Sautrogrennen gewonnen und freuen sich über den gewonnen Bierkorb. Die gesamte JVP freut sich auf die nächsten Veranstaltungen.