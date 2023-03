Wimpassinger Vereine radeln für Kinder

Werbung

„Ich glaube, dass hat es im Burgenland noch nicht gegeben: Von den Grenzperchten über den Fußballverein, den Chor, die Feuerwehr, den Kindergarten bis hin zu den Pensionisten, um nur einige zu nennen, sind wirklich alle dabei, das ist einzigartig!“, zeigt sich Gemeinderat und „Mastermind“ der Aktion des Auschusses Gesundheit/Sport/Jugend, Georg Jelenko, von der Resonanz überwältigt. Für eine lebenswerte Ortschaft brauche es viele engagierte Personen: „ Dass dies bei uns so gut funktioniert, ist nicht selbstverständlich!“ Die Idee für das Event sei ihm im letzten Jahr gekommen: „Das Ganze ist in Anlehnung an die Rad-Challenge des ORF rund um Weihnachten entstanden. Es ging uns auch darum, auf Gemeindebasis - ganz ohne politischen Hintergrund - etwas gemeinsam zu machen.“

Jeweils von 8 bis 20 Uhr wird an beiden Tagen durchgehend geradelt, wobei jede Gruppe eine Stunde Zeit hat, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Für jeden dieser gefahrenen Kilometer kommt dann ein Euro dem Kindersport in Wimpassing zugute - ein Bereich, den es zu fördern gilt, ist Jelenko überzeugt: „ Es geht um den Spaß an der Bewegung, der kommt heutzutage oft zu kurz.“ Der Projektmanager hofft auf ein Ergebnis von „700 bis 800 Euro“, betont aber: „Es braucht keinesfalls sportliche Höchstleistungen, man kann es ruhig gemütlicher angehen. Es werden ja 80-Jährige genauso dabei sein wie Zehnjährige. Die Hauptsache ist, dass es letztendlich möglichst viele Gesamtkilometer sind.“

Im Fokus stehe aber nicht nur das Radfahren, die Vereine könnten sich auch vor Publikum präsentieren und so etwaige neue Mitglieder begeistern, bringt Jelenko einen Zusatzanreiz ins Spiel: „Während etwa Mitglieder des Fußballvereins radeln, wird daneben der Nachwuchs gaberln. Oder wenn der Chor dran ist, wird daneben gesungen.“ Außerhalb des Turnsaals sei außerdem ein Imbissstand geplant: „Also auch für das kulinarische Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Gäste wird gesorgt - es wird eine große Sache!“

