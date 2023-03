Charity-Radln in Wimpassing: „Noch besser als gedacht“

Werbung

„Diese Aktion ist, glaube ich, wirklich einzigartig im Land, wenn nicht in ganz Österreich - alle Vereine in der Gemeinde zogen an einem Strang. Unsere Erwartungen wurden dann schließlich sogar übertroffen“, jubelte Georg Jelenko, Gemeinderat und „Mastermind“ der karitativen Aktion vom vergangenen Wochenende: „Tolle Stimmung, rund 800 Leute waren da, Teilnehmer wie auch Gäste.“

Vertreter aller Wimpassinger Vereine traten insgesamt 24 Stunden lang auf Fahrrad-Ergometern in der Volksschule in die Pedale – die BVZ hatte vorweg berichtet. 1.450 Kilometer wurden auf diesem Weg erradelt – „ eine Strecke von uns bis nach London“, rechnete Jelenko vor. Ortschef Ernst Edelmann verdoppelte diese Zahl, wodurch 3.000 Euro für den Kindersport in Wimpassing zusammenkamen. Ob des großen Anklangs soll es nächstes Jahr eine Wiederholung geben, stellte Jelenko in Aussicht.

