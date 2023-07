Schützen kauft alte Trafik für Greißlerei - nicht ohne Partei-Zwist

Der Gemeinderat hat den Ankauf der ehemaligen Trafik in der Eisenstädterstraße beschlossen. Den Vorschlag dazu habe Vize-Bürgermeister Manuel Artner (SPÖ) Ortschef Roman Zehetbauer (ÖVP) unterbreitet, berichtet er der BVZ. Bis dahin waren die beiden Fraktionen noch d'accord, aber dann endete die Einstimmigkeit.

„Unser Vorschlag war, dass die Gemeinde die Immobilie kaufen soll, wenn der Preis für das - doch schon etwas ältere - Gebäude passt und das auch von einem Gutachten bestätigt wird“, so Artner. Doch ihr Fazit bei der Gemeinderatssitzung: Zu teuer, kein Gutachten, keine Zustimmung der SPÖ.

SPÖ: Überhasteter Kauf ohne genügend Infos

Vize-Bürgermeister Manuel Artner (SPÖ) ist mit dem Vorgehen der ÖVP nicht zufrieden. Foto: SPÖ

„Es gibt keinen akuten Sofort-Bedarf für das Gebäude“, versteht Artner nicht, wieso man nicht noch zuwarten wollte. Den Vorschlag der SPÖ, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und in drei Monaten zu behandeln, habe man seitens der ÖVP abgelehnt, so der Vize-Bürgermeister.

„Wenn man das Gebäude schon kauft, kann man sich doch gemeinsam Gedanken über die weitere Nutzung machen“, schildert er. Die ÖVP habe sich daraufhin für die Vermietung - die ersten fünf Jahre gratis, mehr dazu später - an einen „Kastl-Greißler“ ausgesprochen und sei davon nicht mehr abgerückt. Dabei gebe es einen bestehenden Kaufmann im Ort, „der in Vorgesprächen durchaus Interesse gezeigt hat, vielleicht in diese größere Räumlichkeit umzusiedeln.“ Damit hätte das Angebot, etwa um Tiefkühlware, erweitert werden können. Ein Kastl-Greißler sei aber freilich nichts Schlechtes, stellt die SPÖ klar.

ÖVP mit Retourkutsche: SPÖ ist nicht verlässlich

Bürgermeister Roman Zehetbauer (ÖVP) freut sich über den zukünftigen Kastl-Greißler. Foto: Gemeinde

Bürgermeister Roman Zehetbauer und die Volkspartei sprechen dagegen sogar von „Falschinformationen“ der SPÖ. Zum einen habe man Stillschweigen vereinbart, die Gemeinde-Opposition lasse mit ihrer Aussendung zum Thema „Respekt gegenüber dem Verkäufer“ vermissen und sei „alles andere als verlässlich.“

Zudem habe die SPÖ in den zwei Wochen zwischen Ankündigung des Kaufs und der Gemeinderatssitzung keine „Begehung oder ein neues Gutachten gefordert“. Man habe aber sehr wohl „zwei fachkundige Personen befragt“, die den Kaufpreis als legitim bestätigt hätten. Der Preis für die Immobilie liege zudem im bezirksweiten Durchschnitt für Geschäftsflächen, rechnet die ÖVP vor und wirft den Kritikern „wieder einmal ein kleines Rechenproblem“ vor. Die SPÖ hatte von 3.000 Euro pro Quadratmeter gesprochen.

Die ÖVP habe auch Kontakt mit Herrn Weber von Karin's Gebäcks Oase aufgenommen. Dabei habe er allerdings mitgeteilt, dass er weder eine Ausweitung des Angebots noch der Öffnungszeiten anstrebe. Auch hier gehen die Darstellungen der beiden Parteien auseinander.

Die ÖVP betont jedenfalls stolz, bereits einen Nahversorger gefunden zu haben: Martin Schuschnigg. Er investiere 36.000 Euro in den Standort. „Anstatt eines Investitionszuschusses der Gemeinde wurde vereinbart, für fünf Jahre auf die Miete zu verzichten“, das sei laut ÖVP sinnvoller. Der Bemessungswert dabei: 180 Euro pro Monat Miete, was über fünf Jahre etwa 10.000 Euro ergeben würde. Das entspricht jener Summe, die vor einiger Zeit seitens der Gemeinde für den kurz daraufhin dennoch geschlossenen Nahversorger in der Hauptstraße zugeschossen wurde.

Zwei Wahrheiten: Aussage gegen Aussage

Ob ein Gutachten gefordert wurde, lässt sich nicht überprüfen, es steht Aussage gegen Aussage. Beim Kaufpreis wenden beide Parteien unterschiedliche Berechnungen an - inklusive oder exklusive Bodenwert und Geschäftsausstattung.

Und was sagt Herr Weber von Karin's Gebäcks Oase zu seiner angeblich positiven (SPÖ) bzw. ablehnenden Haltung (ÖVP) zu einer Übernahme der alten Trafik? „Mit mir hat keiner geredet.“ Angesichts der auf ihn zukommenden Konkurrenz - noch dazu mit gratis Miete alimentiert - meint er nur: „Ich hoffe, dass mir meine Kunden erhalten bleiben.“

Zugesagt seien bereits ein Bankomat und ein Zigaretten-Automat für den künftigen Kastl-Greißler in der ehemaligen Trafik. Über einen Paketautomaten der Post wird noch diskutiert.