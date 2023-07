Eisenstadt tut Mattersburg weh

Es ist für manche Mitglieder der Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) wohl eine eher unangenehme da leidlich ingnorierte Wahrheit, die die Obleute der WKB-Regionalstellen Eisenstadt und Mattersburg, Franz Nechansky und Melanie Eckhardt, im Juni präsentierten: Mehr Verkaufsfläche bedeutet nicht mehr Umsatz (und schon gar nicht mehr Gewinn).

Gerade hinter pannonische Ohren gehört das geschrieben, bei uns gibt es die meisten Verkaufsfläche pro Einwohner in ganz Österreich, wofür vor allem die Einkaufszentren an den Stadträndern verantwortlich sind. Nur noch 12 Prozent der Verkaufsflächen gibt es in der Eisenstädter Innenstadt, in Mattersburg sind es 18 Prozent - und bei beiden ist das ein deutlicher Rückgang. „Da entsteht ein Verdrängungswettbewerb, den man schon mit der Raumordnung beeinflussen könnte”, betont Eckhardt. Soll man der öffentlichen Verwaltung und teilstaatlichen Unternehmen vorschreiben, sich in der Innenstadt anzusiedeln? Nein, so Nechansky, die Kammer setze traditionell auf Bewusstseinsbildung statt Beschränken.

„Haben eigentlich Kaufkraftverlust“

Ganz generell wäre das wirtschaftliche Klima in Eisenstadt und Mattersburg ja passabel: Es gibt einen Bevölkerungs-Zuwachs, der Tourismus ist in Eisenstadt stark (in Mattersburg leider nicht) und die theoretische Kaufkraft ist gestiegen. Wären da nicht die Teuerung und die wirtschaftliche Verunsicherung. „Wir haben einen realen Kaufkraftverlust von 50 Prozent seit 2009“, seufzt Eckhardt. Der immer stärkere Online-Handel, Wr. Neustadt und Eisenstadt ziehen ein Drittel der Kaufkraft aus dem Bezirk Mattersburg ab. In Eisenstadt verbleiben 70 Prozent.

Dafür sind in Mattersburg zwei Drittel der Geschäfte noch vom Eigentümer geführt, in Eisenstadt sind es nur noch 44 Prozent. Tendenz: sinkend.