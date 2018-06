Ein kaputtes Kabel löste am vergangenen Sonntag einen Stromausfall am Flughafen Hamburg (Deutschland) aus. Die Folge: Das gesamte Flughafenareal war durch den Stromausfall stillgelegt. 340 Flüge fielen aus, etwa 30.000 Passagiere saßen am Flughafen fest und mittendrin eine Osliperin, die über das verlängerte Wochenende Hamburg besuchte.

„Hotlines waren nach 30 Minuten nicht erreichbar“

In einer SMS wurde sie schließlich über den Flugausfall informiert. „Die angegebene Hotline für weitere Infos war nicht erreichbar beziehungsweise permanent besetzt. Auch die kostenpflichtigen Hotlines waren nach 30 Minuten nicht erreichbar“, berichtet die Osliperin.

Am Flughafen selbst war wahnsinnig viel los. Informationen fehlten. Die auf den Anzeigetafeln angeführten Flüge fanden nicht statt, die Anzeigen stimmten einfach nicht. Stundenlanges Anstellen kam für sie nicht infrage – sie ist schwanger.

Zum Glück erwischte sie eine Mitarbeiterin, der sie ihren Zustand schildern konnte. Sie erhielt ein Vier-Sterne-Hotelzimmer in Flughafennähe sowie Verpflegungsgutscheine für Abendessen und Frühstück.

Nach einer turbulenten Nacht ging es dann am Montag in Richtung Heimat. Der für Montag um 14.40 Uhr angesetzte Ersatzflug musste dreimal nach hinten verschoben werden. Nach 26 Stunden Odyssee landete die Osliperin sicher am Flughafen Wien. Ob sie Schadenersatz bekommen wird, weiß sie jedoch noch nicht.