Die Kurzparkzone in der burgenländischen Landeshauptstadt bleibe zwar weiterhin aufrecht. Die Parkraumüberwachung werde jedoch bis auf Widerruf ausgesetzt. Sowohl die gebührenpflichtige Kurzparkzone als auch die Tagesparkplätze im Besitz der Stadt (Feldstraße, Osterwiese, Krautgartenweg, Glorietteallee, Wienerstraße und Parkbad im Schlosspark) würden bis auf weiteres nicht kontrolliert. "Dies geschieht im Sinne jener, die derzeit unterwegs sein müssen, um ihrer Arbeit nachzugehen oder notwendige Erledigungen zu machen", erläuterte Steiner.

Auch der Wochenmarkt, mit frischem Obst und Gemüse sowie anderen regionalen Lebensmitteln, finde weiterhin jeden Freitag statt. Am ganzen Marktgebiet herrscht Maskenpflicht. Zur Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Kunden seien die Abstandsflächen zwischen den einzelnen Ständen schon im Sommer vergrößert worden. Der Jahrmarkt in St. Georgen am 5. Dezember sowie der Flohmarkt am Kika-Parkplatz in der Mattersburger-Straße finden während des Lockdowns jedoch nicht statt, hieß es aus dem Rathaus.