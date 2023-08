Machen schmälere Straßen Eisenstadts Verkehr sicherer?

Für ein Pilotprojekt der Landesregierung und Stadt Eisenstadt wurde die St. Georgener Straße zwischen der Kreuzung mit der B 50 und dem Kreisverkehr Kasernenstraße beidseitige Mehrzweckstreifen eingerichtet. Dadurch wurde die Kernfahrbahn von 4,7 Meter auf eine Breite von 3 Meter verschmälert. Komm sich zwei Autos hier entgegen, muss eines auf einen der Mehrzweckstreifen am Straßenrand ausweichen. Dazu wurde auch die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) begleitet im Zuge ihres RADBEST-Projekts, das auch in Deutschland und der Schweiz bis Juni 2024 stattfindet. Seine wissenschaftliche Auswertung sollen neue Praxismodelle für die Radverkehrsführung unter beengten Platzverhältnissen in der Straßeninfrastruktur aufzeigen.

„Fallen die Ergebnisse dieses Pilotprojektes in der Sankt Georgener Straße in Eisenstadt positiv aus, kann das Modell mit den Mehrzweckstreifen am Fahrbahnrand auch in weiteren Gemeinden realisiert werden, um den Radverkehr im Burgenland zu optimieren“, betonte auch Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Bürgermeister Thomas Steiner hofft dadurch auf eine generelle Verkehrsberuhigung: „Das geringere Geschwindigkeitsniveau bietet günstige Voraussetzungen für sicheres Radfahren im Mischverkehr. Eisenstadt hat deswegen sukzessive den Ausbau der 30 km/h-Zonen in der Stadt vorangetrieben und dafür bereits den Verkehrssicherheitspreis des KFV erhalten. Über 80 Prozent der Gemeindestraßen sind bereits 30er Zonen. Es freut uns deswegen besonders, dass wir hier auch Pilotgemeinde für dieses Projekt sind.“

Auch neue Sicherheits-App in Eisenstadt getestet

Das KFV hat sich außerdem entschieden, seine neue Handy-App vor dem Österreich-Start in Eisenstadt zu testen: „Dank der Unterstützung der Stadt wollen wir Eltern erreichen, die erste Einblicke in diese App ergattern wollen und bereit sind, uns Rückmeldung zu geben, damit die App an die Bedürfnisse ihrer Kinder abgestimmt wird,“ so Christoph Feymann, Kommunikations-Leiter im KFV.