Starke Nachfrage für künstlerische Sommerakademie für Kids

Die kids4art Kunstschule in Eisenstadt bietet heuer wieder in der zweiten Woche der Sommerferien eine Sommerakademie an. Dabei erwartet die jungen Kreativen ein abwechslungsreiches Programm, mit malen, zeichnen und töpfern.

Seit 2021 ist die Kunstschule der Hornsteinerin Corinna Trichtl in Eisenstadt beheimatet. Wegen der starken Nachfrage wird heuer von zwei auf drei Vormittags-Gruppen aufgestockt. „Die Nachmittagsgruppe ist mit sieben Jugendlichen jetzt auch schon fast voll“, freut sich Trichtl über die starke Nachfrage. Ebenso, „dass wieder Wilfried Ploderer dabei sein wird und ich auch Karin Seifried für das artcamp gewinnen konnte. Die künstlerische Qualität ist mir sehr wichtig“, so die kids4art-Chefin.

Die Kids erwartet dabei ein buntes Programm: „Malen im Atelier und Seminarraum, Töpfern im Keramikatelier, Ausflug in die Freistadt Rust, Galeriebesuch, outdoor-zeichnen in Eisenstadt und in Hornstein - natürlich sollen Freude und der Spaß nicht zu kurz kommen.“

Anmeldungen sind online unter www.kids4art.at möglich.

