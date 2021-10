Corona-Fälle: Kindergarten in Hornstein geschlossen

Weil die Infektionszahlen steigen, habe man sich dazu entschlossen, die Herbstferien zu nutzen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Am 3. November soll der Kindergarten wieder aufsperren.

Von den Coronavirus-Fällen betroffen sind laut dem Bürgermeister mehrere Gruppen, einige Kinder seien als K1-Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Entscheidung zur Schließung sei "nicht leicht gefallen, jedoch haben wir uns in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde, dem Elternbeirat und dem Land in Anbetracht der aktuellen Lage aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen", betonte Wolf, der die Bewohner zum Testen und Impfen aufrief.