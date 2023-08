Spiel und Spaß bei Zeltlager auf der Puszta

Ein Sommer ohne Kinderfreunde-Zeltlager auf der Puszta? In Siegendorf (außer in der Hochphase von Corona) einfach undenkbar. „Wir waren schon selbst als Kinder mit Begeisterung dabei“, erinnert sich Ute Pointner, Obfrau der Kinderfreunde Ortsgruppe, gerne zurück. Heuer nahmen rund 45 Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren an der Veranstaltung teil.

Das Programm hatte für jeden etwas dabei: Man konnte etwa töpfern, Armbänder basteln, sich beim Fußball-Darts versuchen oder Marshmallows am Lagerfeuer genießen. Nach einem wettermäßig eher verhaltenen Start strahlte tags darauf wieder die Sonne vom Himmel. Nass wurden die Kids dennoch - nämlich beim „Abspritzen“ durch die Feuerwehr, für eine zusätzliche willkommene Abkühlung sorgte auch die Eisspende von Bürgermeisterin Rita Stenger.