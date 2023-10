Garteneröffnung mit Erntedankfest im Kindergarten

Am vergangenen Freitag veranstaltete der Kindergarten Wulkaprodersdorf, rund um Leiterin Christine Gutdeutsch-Schön, ein Eröffnungsfest anlässlich des neuen Gartens. Hierbei kam es zu Aufführungen der Kindergartenkinder, sowie Ehrungen der fleißigen Helfer, die freiwillig an dem Garten mitgearbeitet haben. Dank jener schnellen Arbeit können die rund 80 Kindergartenkinder und 15 Krippenkinder bereits seit September die erneuerten Geräte, wie Reifen zum Balancieren oder einiger Schaukeln, vollständig nutzen. Im Anschluss konnten sich die Gäste an dem großen herbstlich gestalteten Buffet bedienen und selbstgemachte Kleinigkeiten kaufen.

Kindergartenleiterin seit dem Jahr 2013, Christine Gutdeutsch-Schön erzählt der BVZ, dass das Projekt schon seit langem geplant gewesen sei und im vergangenen Frühling bis zum Sommer verwirklicht werden konnte. Durch die Unterstützung der Gemeinde, der Eltern und anderer Tatkräftiger, sowie durch einige Spenden war es möglich, den Garten neu auszustatten.

Der Plan für die Neugestaltung konnte Zug um Zug erledigt werden. Kindergartenleiterin Christine Gutdeutsch-Schön