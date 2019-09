Resultat zwei Jahre langer Planungsgespräche

Auf den Kirchäckern in Eisenstadt entstanden in den letzten und entstehen in den kommenden Jahren auf 95.000 Quadratmetern Wohnraum (Bebauungsquote: 25 bis 28 Prozent).

"Mir war es sehr wichtig bei Zukunftsthemen wie Wohnen und Umweltschutz eine breite Lösung mit Bauherren, den Stadtparteien und der Bevölkerung zu finden", erklärte Bürgermeister Thomas Steiner bei der heutigen Präsentation die lange, weil gründliche Vorlaufzeit.

"Ein Baum hat eine Kühlleistung von zehn Klimaanlagen", betonte sein Vize Istvan Deli die Klimaschutzpolitik der Stadt dahinter. Vizebürgermeisterin Lisa Vogl pflichtet bei: "Durch die Rückwidmung von Bauland sichern wir den Erhalt der Grünflächen in Eisenstadt für die kommenden Generationen."

Die Bauträger der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft OSG, der Neuen Eisenstädter NE und der B Süd betonten, dass dieses innovative Stadtplanungskonzept landes-, wenn nicht sogar bundesweit ein Musterbeispiel für städtische Klimaschutzpolitik und moderne Wohnpolitik sei.

Der Direktor der NE, Anton Mittelmeier, versprach Bürgermeister Steiner vor Ort, für jede der 81 NE-Wohnungen einen Baum zu pflanzen. Steiner nahm an: "Baum bedeutet bei uns aber schon Baum und nicht nur Strauch", lachte er und ging ("zu Fuß - Klimaschutz!") zurück ins Rathaus.

Baubeginn ist Frühjahr 2020.