Partynacht der Sonderklasse in Donnerskirchen

Am Samstag Abend war es wieder so weit. Die Dorfjungend von Donnerskirchen veranstaltete unter der Leitung des Obmannes Michael Liegenfeld den jährlich stattfindenden „Kirschencocktail“. Es war eine Party, die ihresgleichen sucht. Eine unglaubliche Anzahl an Jugendlichen bevölkerte das Festgelände. Bei einer riesigen Open-Air-Disco wurde bis in die Morgenstunden gefeiert, getanzt, gelacht.

Um Mitternacht wurde die neue Weinkönigin gekürt. Bianca Heiling übergab die Krone an Maria Liegenfeld, die nun ein Jahr ihres Amtes walten und Donnerskirchen repräsentativ vertreten wird.

Ein mehr als gelungenes Fest. Tolle Stimmung, pure Lebensfreude der Jugend!